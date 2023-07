Onana lascia l’Inter, ma dal Manchester United può arrivare un rinforzo

L’Inter ha bisogno di un rinforzo a livello difensivo e il colpo potrebbe arrivare direttamente dal Manchester United

La scorsa stagione ha visto l’Inter avere degli alti e bassi; in campionato era lecito aspettarsi qualcosa in più da una rosa con le qualità dei nerazzurri. Indipendentemente dal percorso del Napoli, i ragazzi di Inzaghi hanno chiuso con un distacco troppo ampio dalla vetta della classifica. Ben diverso, invece, il cammino nelle coppe considerando la vittoria della Supercoppa italiana, della Coppa Italia e la quasi impresa fatta in Champions League dove i nerazzurri si sono arresi al Manchester City di Guardiola.

L’obiettivo, per la stagione 2023/2024, è quello di confermarsi nelle coppe ma soprattutto migliorarsi in campionato; l’Inter deve lottare per lo scudetto e la società, in questa finestra di mercato, sta cercando di costruire la miglior rosa possibile per poter spodestare il Napoli dal trone del massimo campionato italiano. I nerazzurri si stanno muovendo bene con acquisti molto interessanti come Frattesi che andrà a migliorare, sotto tanti punti di vista, la rosa di Inzaghi.

Dal punto di vista difensivo serve un nuovo innesto dopo l’addio di Skriniar, nuovo centrale del PSG. Il tecnico nerazzurro, se vuole migliorare il reparto difensivo, deve necessariamente avere un nuovo giocatore che possa alzare la qualità del pacchetto arretrato nerazzurro. Il possibile rinforzo dell’Inter può arrivare dal Manchester United.

Inter su Maguire: la valutazione del Manchester United

L’asse Inter-Manchester United potrebbe essere decisamente ricco di colpi di scena e non solo per il trasferimento di Onana ai Red Devils. Potrebbe esserci un giocatore a fare il percorso inverso e stiamo parlando di Maguire. Stando a quanto riferisce The Sun ci sono vari club interessati al centrale e uno di questi è proprio l’Inter; dal punto di vista economico la valutazione sembra poter scendere da cinquanta a trenta milioni di sterline.

Le ultime stagioni di Maguire non sono state brillantissime; il difensore alterna buone partite a prestazioni non all’altezza delle sue qualità. Nella doppia semifinale contro il Siviglia, in Europa League, è stato sfortunato in occasione di un clamoroso autogol che ha cambiato il corso e la storia di quel doppio confronto.

A questo bisogna aggiungere il discorso che Maguire non sarà più il capitano del Manchester United; un colpo duro da digerire per un difensore che ha sempre dato tutto quando è sceso in campo. Il futuro di Maguire, dunque, potrebbe essere lontano dai Red Devils; tra le possibili destinazioni troviamo l’Inter che ha bisogno di un giocatore per andare a rinforzare il reparto difensivo.