Lukaku ne combina un’altra: “Si sta arrabbiando anche la Juve”

Dai movimenti in attacco a quanto accadrà nelle altre zone del campo: il giornalista Gian Luca Rossi fa il punto a TvPlay

Momento caldo per il mercato dell’Inter che dalla porta fino all’attacco continua ad essere sotto i riflettori. Di ieri sera invece la notizia relativa a Juan Cuadrado che ha suscitato nn poche reazioni da parte dei tifosi.

Partendo proprio da tale questione, il giornalista Gian Luca Rossi ha fatto il punto su TvPlay: “Credo che l’idealismo nel calcio faccia abbastanza ridere. Se ti basta solo questo per smettere di tifare l’Inter lasciala. Se vinco lo scudetto con Cuadrado non me ne frega niente. Il calcio di oggi è questo”.

Sotto i riflettori anche la vicenda legata a Lukaku: “Sta già mercanteggiando per i bonus sulla Juventus e infatti si sta arrabbiando anche la Juve. Lukaku vive per il denaro, non è difficile da capire. Sicuramente ha parlato con la Juve. Se lo scaricano anche loro e resta col cerino in mano deve andare in Arabia per forza. Perchè devi prendere in giro la gente? Giochi per denaro, recita il tuo ruolo da professionista”.

Calciomercato Inter, da Morata alla porta: l’annuncio di Rossi

Con la pista Lukaku tramontata per l’Inter resta da decifrare l’identikit del prossimo attaccante: “Da fonti interne Inter ho capito che devono scegliere il criterio per il nuovo attaccante, anche anagrafico. 30enne con esperienza o 20enne da aspettare? Taremi non lo sento caldo. Piuttosto se devo identificare un profilo da 30 anni vedrei più Morata. Un identikit porta a lui. L’altro nome che mi fa impazzire, ma devi trattare con l’Arsenal e costa tanto, è Balogun. Per me alla fine sarà un terzo ancora non uscito come nome. Da come ho capito io serve una terza punta. A me non dispiacerebbe Morata che accetta la panchina”.

Al netto della questione attacco l’Inter dovrà puntellare le altre zone: “Ho l’impressione che qualche risorsa sia ritornata dalla Cina. Vedo un altro tipo di approccio. Li vedo troppo sereni per il casino che accade. Secondo me su Trubin potrebbero cavarsela anche a 15 con una percentuale su una rivendita. Alla Juve dà fastidio che abbiano preso Cuadrado”.

Rossi infine ha concluso con un’analisi complessiva di mercato: “Se non arrivano offerte per Dumfries sono lui e Cuadrado. A sinistra potrebbero fare Augusto. A centrocampo serve un sesto strutturato. In avanti per Correa se trovano un’opzione di prestito con diritto possono valutare di prendere una quarta punta ma non escludo possa rimanere così. In difesa Bisseck lo vedo vice Bastoni e teoricamente ne manca uno”.