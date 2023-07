Juventus, Ravanelli rivela: “Ho parlato con Pogba e so cosa vuole”

Svolta in casa Juventus, rivelazione sul futuro di Pogba: “Ho parlato con lui, so cosa vuole”

In casa Juventus il mercato sembra essere in grande fermento. Tanti sono i nomi al centro delle voci di mercato, da Vlahovic-Lukaku, ad Arthur, sempre più vicino alla Fiorentina.

Un altro nome però è particolarmente chiacchierato, visto l’interesse dall’Arabia Saudita nei suoi confronti. Si tratta di Paul Pogba. Il centrocampista, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non è stato sostanzialmente mai impiegato nella scorsa stagione a causa di continui problemi fisici. Per lui si è parlato di un possibile addio e di un approdo nella Saudi Pro League, ma ora le cose potrebbero cambiare, alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Ravanelli.

Juve, parla Ravanelli: “Pogba vuole restare. Mai stimato Lukaku”

L’ex attaccante bianconero è intervenuto a TV PLAY e ha rivelato quelle che sono le intenzioni del centrocampista francese.

“Ho avuto la possibilità di parlare con Pogba. Stavo andando via da Torino e lui ci teneva a salutarmi, per lui ero un eroe quando ero a Marsiglia. Ha tanta voglia di far bene e di riscattarsi, speriamo che possa trovare la giusta forma e la giusta continuità. Mi ha detto che ha voglia di rimanere, poi il tutto può cambiare dalla sera alla mattina, ma vuole restare a Torino a tutti i costi” afferma Ravanelli. Parole quindi che rappresentano un segnale importante: “Pogba vuole dimostrare il suo valore a tutti i costi. Speriamo possa tornare ad essere il campione che abbiamo sempre ammirato. Sta facendo un lavoro specifico e graduale, così mi hanno detto i preparatori. Non vogliono forzare la mano, vuole arrivare pronto all’inizio del campionato”.

Pronto come il resto della squadra: “Ho parlato anche con Allegri – afferma Ravanelli – Vede i ragazzi tranquilli, ma vorrebbe la squadra completa quanto prima. I risultati, a parte lo scorso anno, sono dalla sua parte”. Per completare la squadra serve la punta e in merito alle situazioni Lukaku e Vlahovic regnano le incertezze: “La Juventus deve lavorare e tanto in uscita, quindi su Lukaku non ho sentito davvero mezza parola in casa juventina. Non sono mai stato un suo grande estimatore. C’è da dire che la Juve ha grandi problemi in fase realizzativa. Lui ha bisogno di spazio, se non ha campo diventa prevedibile. Per prendere Lukaku, vuol dire che la Juve dovrà giocare per esaltare le sue qualità”.