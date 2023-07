I difensori più forti della storia della Roma: l’elenco completo, uno è indimenticabile

Walter Samuel è stato uno dei protagonisti dell’ultimo scudettp e tra i centrali più forti che hanno vestito la maglia giallorossa.

Attualmente la difesa della Roma è guidata da Smalling; il centrale inglese è uno dei leader della squadra giallorossa con Mourinho che non può fare a meno dell’ex Manchester United.

La Roma, nella sua storia, ha avuto diversi difensori di assoluto livello e tra questi troviamo anche chi ha contribuito, in maniera decisiva, alla vittoria dello scudetto.

Marcos Aoas Correa (Marquinhos)

Iniziamo con Marquinhos che ha rappresentato, per la Roma, un difensore di grandissima qualità; il centrale ha vestito la maglia giallorossa una sola stagione ma è riuscito, ugualmente, a lasciare un bellissimo ricordo nel cuore dei tifosi della Roma.

Giocatore veloce, abile nell’impostazione, riusciva ad imporsi sia nell’uno contro uno sia a campo aperto e questo grazie alla sua enorme velocità. Dal punto di vista tattico può essere impiegato sia come centrale sia come terzino, altro aspetto molto importante per i suoi allenatori.

Walter Samuel

Impossibile, per i tifosi della Roma, andare a dimenticare un giocatore come Walter Samuel; il centrale ha vinto l’ultimo scudetto con la maglia giallorossa.

Forte nell’anticipo, nella lettura dell’azione, era praticamente impossibile da superare per gli avversai.

Aldair Nascimento do Santos (Aldair)

Una Coppa Italia, uno scudetto e una Supercoppa Italiana quello che ha vinto con la maglia della Roma; parliamo di Aldair.

Difensore elegantissimo, forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e con una conduzione palla che gli permetteva di impostare l’azione con qualità.

Kostas Manolas

Quando parliamo di Manolas è impossibile dimenticare la serata, contro il Barcellona, quando il difensore greco (con un colpo di testa chirurgico) realizzò il gol del tre a zero completamente una clamorosa rimonta e portando la Roma in semifinale di Champions League.

Una notte indimenticabile per i tifosi giallorossi e per lo stesso Manolas che è stato, per la Roma, tra i migliori centrali mai avuti. La sua cattiveria agonistica lo ha fatto entrare, fin da subito, nel cuore dei tifosi giallorossi.

Philippe Mexes

Lo schema era piuttosto chiaro: calcio d’angolo per la Roma, Mexes si stacca dalla marcatura e calcia al volo per prendere in controtempo difesa e portiere avversario. Una situazione che ha portato diverse soddisfazioni ai tifosi giallorossi.

Mexes è stato un centrale difensivo molto amato per la sua capacità di sfidare gli avversari nell’uno contro uno e per una lettura dell’azine che pochi altri avevano.

Juan Silveira dos Santos (Juan)

E’ stato, forse, il difensore più forte che ha avuto la Roma negli ultimi anni; brasiliano forte dal punto di vista tecnico (riusciva ad impostare l’azione con qualità), rapido, abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo.

Ha scritto pagine importantissime nella storia del club giallorosso; Juan è rimasto nel cuore dei tifosi della Roma e non sarà mai dimenticato.

Medhi Benatia

Ha vestito la maglia della Roma per una sola stagione e il rammarico dei tifosi giallorossi è proprio questo, l’aver avuto un giocatore del genere per poco tempo.

Difensore completo: forte fisicamente, abile in marcatura e nell’anticipo, con il vizio del gol e con una buonissima qualità tecnica nell’andare ad impostare l’azione. Ha lasciato un buonissimo ricordo nella capitale.

Nicolas Burdisso

Passiamo, ora, a Burdisso che con la maglia della Roma ha sfiorato un clamoroso scudetto; era la stagione 2009-2010 e il centrale fu uno dei protagonisti della rosa giallorossa.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo, soprattutto, la sua cattiveria agonistica; in campo metteva sempre il cento per cento, aspetto che è sempre stato considerato dai tifosi della Roma.

Chris Smalling

La Roma, degli ultimi anni, non può fare a meno di Smalling; il centrale inglese è uno degli uomini fondamentali dei giallorossi di Mourinho. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’uno contro uno e nel giocare di anticipo.

Nella scorsa stagione è stato messo in difficoltà solo da Osimhen, il centravanti della squadra campione d’Italia. Per il resto il difensore giallorosso ha vinto praticamente tutti i duelli con gli altri attaccanti sia della Serie A sia dell’Europa League. Giocatore essenziale per le ambizioni degli uomini di Mourinho.

Gianluca Mancini

Concludiamo questa particolare classifica con Gianluca Mancini; il centrale è uno dei leader della Roma di Mourinho e, proprio grazie allo Special One, il difensore ha avuto una crescita incredibile.

Attualmente, il club giallorosso non può fare a meno di uno come Mancini per la sua aggressività e la capacità di essere uno degli uomini spogliatoio più importanti della Roma.