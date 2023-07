Erede di Lukaku in Serie A: colpo tricolore

L’Inter ha individuato l’erede di Lukaku; l’attaccante gioca in Serie A e può essere un grande rinforzo per Simone Inzaghi

I nerazzurri, nell’ultima stagione, hanno avuto un grande contributo a livello offensivo specialmente da Lautaro Martinez e da Edin Dzeko; non eccellente, invece, il rendimento di Correa e quello di Lukaku. L’attaccante belga, esclusi gli ultimi mesi, non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava da un punto di vista realizzativo. Il finale di stagione è stato sì migliore ma non possiamo non andare a sottolineare l’errore commesso in finale di Champions League quando, di testa, non ha sfruttato l’occasione che avrebbe potuto cambiare la sfida con il Manchester City.

La voglia del centravanti belga sembrava essere quella di riscattarsi con la maglia dell’Inter nel corso della prossima stagione; i nerazzurri stavano facendo di tutto per trovare l’accordo economico con il Chelsea, proprietario del cartellino del centravanti. Quando tutto sembrava pronto per il ritorno, questa volta a titolo definitivo, di Lukaku a San Siro le cose sono improvvisamente cambiate.

Sul giocatore, infatti, è piombato l’interesse della Juventus con i nerazzurri che, irritati per il comportamento di Lukaku, hanno deciso di abbandonare la corsa all’attaccante belga. Una decisione clamorosa e che obbliga la società nerazzurra a tornare sul mercato per andare a prendere un centravanti in grado di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Sono diversi i nomi che interessano all’Inter e, stando a quanto riporta Il Messaggero, un profilo può essere quello di Hojlund ma la valutazione del centravanti è piuttosto alta.

Calciomercato Inter, si cerca l’erede di Lukaku: occhio a Simeone

L’Inter, dunque, ha bisogno di un centravanti dopo quanto successo con Lukaku; i nerazzurri hanno diversi nomi che possono andare a completare il reparto offensivo. Sempre stando a quanto riportato da Il Messaggero, il club finalista dell’ultima Champions League ha messo gli occhi su Giovanni Simeone.

Il centravanti, in forza al Napoli, ha vinto lo scudetto nell’ultima stagione dimostrando la sua utilità nel periodo in cui i partenopei dovevano fare a meno di Osimhen. Prima punta molto rapida, abile nello svariare su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, Simeone è abile nel giocare con i compagni e nel favorire l’inserimento dei centrocampisti.

L’acquisto di Thuram non basta; l’Inter, dopo quanto successo con Lukaku, ha bisogno di un centravanti. Diverse le opzioni per dare un nuovo attaccante a Simone Inzaghi; tra queste troviamo anche Giovani Simeone, campione d’Italia con il Napoli nell’ultima stagione.