Da Cannavaro a Ibrahimovic: quanti passaggi Juve-Inter prima di Cuadrado

L’esterno colombiano, rimasto svincolato dopo 8 stagioni con la Juventus, ha deciso di firmare con l’Inter.

La trama del film si fa sempre più inaspettata. In un luglio rovente in cui gli animi dei tifosi di Juventus ed Inter erano già infiammati dall’affaire Lukaku, ecco che un’altra notizia scalda i rispettivi ambienti.

Juan Cuadrado, rimasto svincolato dopo 8 stagioni con la maglia bianconera, ha deciso di firmare per l’Inter. Contratto annuale per lui da 2.5 milioni, si alternerà con Dumfries garantendo qualità e ritmo alla fascia destra nerazzurra. Una soluzione in più quindi per Simone Inzaghi, desideroso di avere una rosa profonda e di spessore per competere al meglio in tutte le competizioni.

Quali altri calciatori sono passati dalla Juventus all’Inter (o viceversa)?

Il trasferimento del colombiano, che ha suscitato tanto scalpore tra i tifosi di entrambe le squadre, trova in realtà molteplici precedenti nel corso della storia di queste due società.

Sono oltre venti i calciatori che si sono trasferiti dalla Juventus all’Inter o viceversa. Dai più datati Boninsegna e Altobelli, bandiere nerazzurre che a fine carriera si sono trasferite a Torino, fino a Ibrahimovic e Vieira trasferitisi a Milano dopo Calciopoli. Tante leggende di uno o dell’altro club, come Lucio o Peruzzi, hanno deciso poi di andare oltre alla rivalità, accasandosi all’altra formazione. Storie già vissute dai tifosi ma che, a distanza di anni, continuano a far discutere. Tra i trasferimenti che fecero più rumore c’è certamente quello scaturito dallo scambio tra il portiere della Juventus Fabian Carini e il difensore dell’Inter Fabio Cannavaro.



Il calciatore napoletano, arrivato alla corte della famiglia Moratti per 23 milioni di euro, non era riuscito ad imporsi all’interno dello scacchiere nerazzurro, rimanendo indietro nelle gerarchie rispetto a Cordoba e Materazzi. La Juventus al contrario, su richiesta del neoallenatore Fabio Capello, individuò in lui il calciatore ideale per rinforzare il reparto arretrato. Nonostante le resistenze dei nerazzurri che non volevano cederlo agli storici rivali, alla fine le due società trovarono un accordo sulla base di uno scambio secco con il portiere uruguaiano Fabian Carini. Un affare che le due tifoserie, a distanza di anni, ricordano ancora molto bene.

Leonardo Santini