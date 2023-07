Inter senza pace: sorpasso del Milan per l’erede di Lukaku

Dopo aver abbandonato definitivamente la pista Lukaku, l’Inter deve trovare un nuovo attaccante per Inzaghi: il Milan complica i piani

L’Inter ha scaricato Romelu Lukaku. Una decisione definitiva, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, causata da settimane di flirt del belga con gli acerrimi rivali della Juventus. Ora per i nerazzurri si entra in una nuova fase, quella della ricerca dell’erede di Big Rom.

Una fase che, in questo momento, presenta molta confusione e molte possibilità da vagliare sul tavolo della dirigenza meneghina. Da profili giovani e costosi come Balogun e Jonathan David, fino ad un usato sicuro come Taremi e Alvaro Morata. In questa ricerca al nuovo compagno di reparto di Lautaro Martinez, e del neo-arrivato Marcus Thuram, a complicare i piani della dirigenza dell’Inter ci sarebbe anche il Milan.

Scatto del Milan su Taremi: si complicano i piani dell’Inter

Milano si svuota d’estate e i due club del capoluogo lombardo sono entrambi impegnati a riempirle nuovamente di attaccanti: sia al Milan sia all’Inter serve una prima punta di grande caratura per completare i propri reparti offensivi.

Uno dei profili comuni vagliati da entrambe le squadre è quello di Mehdi Taremi, 30enne del Porto che in stagione ha affrontato l’Inter nella doppia sfida di Champions League. L’iraniano è reduce da una stagione molto positiva, in cui ha segnato 22 gol nel campionato portoghese e 5 reti anche in Champions. Insomma, Taremi si trova nel momento migliore della sua carriera e sembra aver raggiunto la propria maturità calcistica: il suo acquisto potrebbe garantire forza e qualità in avanti.

L’interesse dei nerazzurri però, rischia seriamente di essere troppo tardivo. Il Milan, infatti, nelle ultime giornate avrebbe accelerato le operazioni, rompendo gli indugi dovuti all’ultimo slot da extra-comunitario a disposizione e virando con decisione su Taremi. L’iraniano in questo momento sarebbe più vicino dall’essere l’alternativa di Olivier Giroud piuttosto che l’erede di Romelu Lukaku. La caccia dell’Inter, quindi, dovrà spostarsi su altri lidi per trovare una soluzione adatta a Simone Inzaghi.