Il Napoli brucia Milan e Inter: affare ok con lo scambio

Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul mercato, accelerazione dei campioni d’Italia: lo scambio per tagliare fuori Milan e Inter

Il Napoli scalda i motori per la prossima stagione. Azzurri in ritiro a Dimaro per prepararsi a una annata in cui dovranno difendere il titolo e così il club cerca di regalare a Garcia i rinforzi necessari.

Ufficiale il ritorno di Gollini come primo colpo, ma i partenopei non intendono fermarsi qui. Tanto lavoro da fare per il neo direttore sportivo Meluso, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’intenzione è accelerare per Samardzic. Il tedesco piace molto ed è conteso anche da Milan e Inter, per bruciare le milanesi e convincere l’Udinese, abbassando la richiesta cash da 25 milioni di euro, potrebbe entrare Gianluca Gaetano come contropartita nell’affare.