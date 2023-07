I centrocampisti più forti della storia del Milan

Il Milan è una delle squadre più importanti a livello internazionale; i rossoneri hanno sempre avuto centrocampisti di livello.

Tra le squadre più importanti della Serie A non possiamo non menzionare il Milan; i rossoneri hanno vinto diversi trofei sia a livello nazionale sia dal punto di vista europeo. Squadra con una storia a dir poco importante e che ha regalato diverse soddisfazioni ai propri tifosi.

A livello di giocatori, il Milan ha sempre avuto elementi di grandissimo livello in ogni reparto; per quanto riguarda il centrocampo sono stati tanti i calciatori importanti ad aver indossato la maglia rossonera lasciando un ricordo indelebile nella mente dei tifosi.

Carlo Ancelotti

Iniziamo con Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid e tra i migliori tecnici a livello internazionale. A livello di club ha vestito due maglie molto importanti come quelle di Roma e Milan.

Giocatore con una straordinaria evoluzione tattica; nel corso della sua carriera, infatti, è stato spostato da centrocampista dove ha mostrato tutte le sue qualità. Ancelotti riusciva ad unire la forza fisica all’incredibile qualità tecnica con cui riusciva ad impostare il gioco senza nessun problema. Ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi rossoneri.

Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaka)

Trequartista dalle incredibili doti tecniche e capace di incantare i suoi tifosi con giocate di altissimo livello. Arrivato con qualche dubbio, Kaka ha spazzato via tutte le perplessità a suon di prestazioni e di gol straordinari.

Impossibile da dimenticare la rete realizzata ad Old Trafford quando, con una grandissima accelerazione, mise a sedere due difensori del Manchester United. In progressione Kaka era uno dei giocatori più forti a livello internazionale.

Rud Gullit

Ala destra, trequartista alle spalle del centravanti o seconda punta di grandissima qualità; l’olandese, insieme a Rijkaard e Van Basten, ha scritto pagine semplicemente straordinarie nella storia del Milan.

Giocatore straordinario in progressione ha alzato numerosi trofei con la maglia rossonera; è stato, senza ombra di dubbio, uno dei centrocampisti più importanti nella storia del Milan e verrà ricordato con grande affetto per diverso tempo.

Frank Rijkaard

Altro olandese di quel fantastico trio che ha fatto la storia del Milan; stiamo parlando, senza ombra di dubbio, di Frank Rijkaard. Giocatore che ha avuto una straordinaria evoluzione tattica nel corso della sua carriera.

Rijkaard, infatti, nasce come difensore centrale per poi diventare centrocampista con grande qualità tecnica. Giocatore con una visione di gioco fuori dal comune e la capacità di partire in progressione andando, in questo modo, a mettere in grandi difficoltà la difesa avversaria.

Gianni Rivera

Se parliamo di centrocampisti importanti nella storia del Milan non possiamo non menzionare Gianni Rivera che ha vestito la maglia rossonera dal 1960 al 1979. Parliamo di un calcio completamente diverso da quello che conosciamo attualmente ma, non per questo, non dobbiamo non ricordare la sua straordinaria qualità tecnica.

Trequartista di grande qualità con la capacità di creare enormi difficoltà alle difese avversarie e mettere in moto i propri attaccanti. Giocatore che i tifosi rossoneri hanno amato a dismisura.

Zvonimir Boban

Altro centrocampista di grande qualità che ha vestito la maglia rossonera è stato Boban; ha giocato nel Milan dal 1992 al 2001 vincendo diversi trofei. Oltre al ruolo di centrocampista centrale poteva essere impiegato anche come mezzala o come trequartista alle spalle della prima punta.

Una duttilità tattica che rendeva l’idea dell’enorme qualità tecniche del giocatore; dal punto di vista realizzativo il suo contributo, al Milan, è stato di trenta gol e trentasette assist.

Gennaro Gattuso

Centrocampista che verrà ricordato, per sempre, dai tifosi rossoneri; la cattiveria agonistica che metteva in campo gli ha permesso di entrare nel cuore del popolo milanista. Gattuso in campo metteva sempre il cento per cento.

Tra le sue caratteristiche tecniche ricordiamo, senza ombra di dubbio, una grande resistenza fisica ma anche un carisma che lo rendeva un vero e proprio lottatore. Impossibile non innamorarsi di un giocatore come Gattuso.

Clarence Seedorf

Mezzala o anche esterno di centrocampo a 4; giocatore estremamente tecnico che ha saputo scrivere pagine importanti nella storia del Milan. Il suo trasferimento dall’Inter fece molto rumore ma Seedorf conquistò l’affetto dei tifosi rossoneri a suon di prestazioni.

Dal punto di vista tecnico era un giocatore assolutamente completo in grado di trattare la palla nel migliore dei modi. Ha lasciato un bellissimo ricordo nella mente dei tifosi.

Sandro Tonali

Concludiamo questa speciale classifica con Tonali che, in questa sessione di mercato, è stato ceduto per una cifra veramente importante al Newcastle. Prima di questa cessione, però, l’azzurro è stato uno dei dei giocatori più importanti nella storia del Milan.

Intelligenza tattica, abilità nel gestire tempi e ritmi di gioco e capacità anche di inserirsi alle spalle della difesa avversaria; nella stagione dello scudetto, Tonali ha realizzato gol molto importanti come quello contro la Lazio; la sfida dell’Olimpico, per la vittoria di quel campionato, è risultata decisiva. Anche se è stato poco in rossonero ha scritto pagine importantissime nella storia del Milan.