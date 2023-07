“Ha una clausola”: si sblocca l’erede di Onana

Con Onana sempre più vicino al Manchester United, l’Inter deve accelerare per il portiere e ha una buona notizia: “C’è la clausola”

Come vi raccontiamo ormai da settimane su queste pagine, l’accordo tra l’Inter e lo United è vicinissimo e André Onana si appresta ad indossare la maglia dei Red Devils. Per questo, nei prossimi giorni i nerazzurri dovranno accelerare per consegnare al più presto un sostituto a Simone Inzaghi.

I nomi più gettonati restano sempre quelli. Anatolij Trubin, gioiellino dello Shakhtar Donetsk, e Yann Sommer. Quest’ultimo è il profilo di esperienza che garantirebbe fin da subito la giusta qualità e la personalità per sopperire al vuoto lasciato dal doppio addio di Onana e Samir Handanovic. Sul portiere svizzero, dalla Germania, nella giornata di oggi sono arrivate importanti novità: le ultime.

Hoeness pronto a liberare Sommer: “Ha una clausola”

Mentre per Trubin la trattativa sembra essere entrata in una fase di stallo, quella per Sommer potrebbe vivere a breve una grande accelerata.

Ai microfoni di Sport1, il Presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha parlato espressamente del portiere svizzero: “Ha una clausola che potrebbe lasciare se volesse”. Una notizia che può dare la svolta alle trattative e al futuro della porta dell’Inter. Il presidente dei bavaresi, però, aggiunge anche: “Dipenderà da come lo tratteremo. Avremo colloqui aperti con lui, glielo abbiamo già detto. Prenderemo in considerazione le reciproche prospettive”. Insomma, prima il colloquio per comprendere quali sono le rispettive necessità e poi si definirà il futuro di Yann Sommer.