DIRETTA Finale Euro U19, Portogallo-Italia | Segui la cronaca LIVE

L’attesa è finita: dopo una grande cavalcata, l’Italia Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell’Europeo di categoria

Dopo aver eliminato la Spagna in semifinale con un rocambolesco 3-2, reti di Vignato, Pisilli e Lipani, l’Italia Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell’Europeo di categoria, in programma oggi alle 21.

I lusitani del commissario tecnico Joaquim Milheiro hanno distrutto, con un perentorio 5-0, la Norvegia in semifinale e hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto della competizione. Di contro, come detto, la squadra guidata dal commissario tecnico Alberto Bollini, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie contro le ‘Furie Rosse’, favorite alla vigilia, per approdare nella finale dell’Europeo Under 19. Un’annata decisamente importante per le selezioni giovanili azzurre, visto anche l’accesso alla finale Mondiale della selezione Under 20 guidata da Carmine Nunziata, poi sconfitta dall’Uruguay. Chiaramente, si spera in un esito diverso, ma il cammino dei giovanissimi azzurri è già straordinario così. Adesso, come detto, l’ultimo atto: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Ta’ Qali National Stadium’ di Attard a Malta.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-ITALIA

PORTOGALLO (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N. Felix, Sa; H. Felix, R. Ribeiro, Borges. CT. Joaquim Milheiro

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. CT. Alberto Bollini

ARBITRO: Sven Jablonski (Germania)