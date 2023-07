Pogba alla Juventus, stanno dando i numeri: indizio da urlo

Le voci riguardanti il futuro di Paul Pogba e il possibile addio in Arabia: arriva l’indizio a sorpresa.

Un punto interrogativo dell’estate della Juventus è sicuramente rappresentato dal futuro di Paul Pogba. Il francese, infatti, nei giorni scorsi aveva dato adito ad un vero e e proprio tam tam mediatico, con il blitz in Arabia che non era affatto passato inosservato.

Per il francese sarebbe pronto un contratto triennale da 100 milioni di euro totali. Proposta che, attualmente, non sembra stuzzicare più di tanto il ‘Polpo’, pronto a giocarsi le proprie chances alla Juventus, dopo una stagione costellata da molti infortuni che ne hanno ridimensionato in maniera concreta il minutaggio. L’Al-Ahli, però, è pronto a rifarsi vivo con una nuova offerta faraonica per provare a convincere la mezzala transalpina.

Pogba in Arabia, l’indizio dei bookmakers non passa inosservato

Tanto è bastato per scatenare letteralmente il popolo dei scommettitori. I betting analyst di Sky Bet, ad esempio, hanno già bancato le quote legate al futuro di Paul Pogba. L’opzione più concreta, però, resta la permanenza della mezzala francese a Torino (1.25). La candidatura saudita, però, non è affatto da trascurare.

Un eventuale approdo di Pogba in Saudi League, infatti, vale 4 volte la posta. Nelle scorse settimane era stato caldeggiato anche un possibile sbarco di Pogba in Mls: per adesso la proposta a stelle e strisce non ingolosisce più di tanto gli scommettitori (quota 17). Ancora più staccati, invece, il Psg (21), il Barcellona e l’Arsenal (26).

Dopo aver visto sfumare il sogno di mettere le mani su Milinkovic Savic, gli intrecci di mercato della Juventus potrebbero dunque incrociarsi nuovamente con il mercato arabo. Almeno per il momento, però, non si registrano significative novità sul futuro di Pogba, almeno a stretto giro di posta. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il ‘Polpo’ continuerà la sua esperienza tra le fila della ‘Vecchia Signora’ per ritagliarsi un ruolo da protagonista.