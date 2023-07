Pogba in Arabia, cessione in diretta: “Andrà via”

Il centrocampista francese, nel mirino dell’Al-Ahli, nel frattempo si allena alla Continassa per ritrovare la migliore condizione

Tra i grandi rebus della lunga estate bianconera, rimane irrisolto quello legato a Paul Pogba. Il centrocampista, arrivato con una settimana d’anticipo a Torino per riprendere il lavoro di recupero, continua ad essere nel mirino dell’Arabia Saudita.

L’Al-Ahli non molla il pressing nei suoi confronti ed è disposto ad una mega proposta contrattuale pur di convincerlo. Oltre al francese, come ricordato con Michele Padovano in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, a partire in casa Juve potrebbero essere anche Vlahovic e Chiesa. L’ex bianconero, però, non avrebbe alcun dubbio su cosa fare con i due talenti di Allegri.

Questo il suo commento: “Io un giocatore come Vlahovic lo terrei: ha fisicità, è bravo ed è molto giovane. E’ da tenere, bisogna ripartire da lui. Se dovesse andar via, sarà sostituito in maniera adeguata. Con uno scambio Vlahovic-Lukaku sicuramente non caschi male, si tratta di un altro grande giocatore. I giocatori forti la Juventus dovrebbe tenerli, mi fido molto di Giuntoli. Stesso discorso anche per Chiesa, ma le dinamiche del calciomercato le conoscono loro. Bisognerebbe essere all’interno per saperne di più. Servono prendere giocatori giovani e magari italiani”.

Tra Vlahovic ed uno dei possibili sostituti come Scamacca, Padovano sceglierebbe infatti il centravanti serbo: “Scamacca non può sostituire Vlahovic, serve un giocatore di un altro calibro, come Lukaku. Scamacca non è a quel livello. Poi ovviamente il bello del calcio è che riesce sempre a sorprendere tutti, secondo me Giuntoli non farebbe un’operazione del genere”.

Calciomercato Juve, addio Pogba: “Andrà Via”

Tornando a Pogba, secondo l’ex attaccante il centrocampista potrebbe dire addio da qui a breve: “Se fossi la Juventus, spingerei Pogba verso l’Arabia Saudita. Non è più il Pogba di prima e non andava ripreso, va valutata molto bene la proposta saudita, soprattutto da parte del giocatore. Alla fine la accetterà ed andrà via“.

Infine, il giudizio di Padovano sulla nuova dirigenza: “La proprietà è una garanzia al pari dei 5 anni di contratto fatti a Giuntoli. Lo sostituiranno sicuramente degnamente, questo è un po’ l’anno zero. La tifoseria non è contenta del lavoro di Allegri, ma l’anno scorso si è giocato più in tribunale che in campo. Quest’anno si riparte e gli obiettivi saranno chiari. Non ci saranno le coppe e potrà lavorare, dunque, tutta la settimana con maggiore serenità”.