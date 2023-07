Lautaro carica l’Inter: “Ho fame di vincere”

L’Inter è al lavoro in questa torrida estate in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez scalda già i motori e non vede l’ora di raggiungere grandi traguardi

Al centro sportivo Suning l’Inter sta lavorando per porre le basi di quella che sarà la prossima annata dopo la Coppa Italia e la Supercoppa vinta quest’anno, e ripartendo oltre che dai successi anche dal meraviglioso cammino europeo in Champions culminato con la finale persa.

Vittorie e sconfitte che fanno parte dell’intero bagaglio d’esperienza della squadra di Simone Inzaghi che ha nella figura di Lautaro Martinez un pilastro importante che va ben al di là dell’enorme apporto realizzativo portato in dote.

Il campione del Mondo argentino ha recentemente parlato ad ‘Inter Tv’ parlando della sua situazione e tracciando la strada anche per la squadra: “Sto bene, mi sono allenato in vacanza e ho recuperato le energie perché ne abbiamo spese tantissime. Siamo pronti per questa stagione, con nuovi obiettivi e speriamo di fare il massimo come cerchiamo di fare sempre. Il livello è salito in tutto, abbiamo portato l’Inter in alto e oggi è normale che da noi ci si aspetti qualcosa in più, per questo dobbiamo essere pronti”.

Inter, la carica di Lautaro Martinez: “Ho tanta fame di vincere”

Tanta quindi la carica di Lautaro Martinez che punta a mettersi alle spalle le lacrime amare della finale persa in Champions col chiaro obiettivo di alzare l’asticella.

Il ‘Toro’ si è infatti definito contento per la scorsa annata prima di aggiungere: “Siamo arrivati alla fine di tutte le competizioni e sono contento perché ho dato una mano al Club, ai compagni e allo staff. C’è un po’ di amarezza per come è finita ma la gente è sicuramente contenta ed orgogliosa di quello che abbiamo fatto, bisogna sempre cercare di migliorare ogni giorno ed è quello che cerco di fare da quando sono piccolo”.

Il mantra di Lautaro è quindi sempre lo stesso. “Ho tanta fame di vincere, il calcio è questo e in un Club come l’Inter anche di più”.