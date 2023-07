Juventus, porte aperte al JTC: Vlahovic in gol e Yildiz in spolvero

La stagione della Juventus è iniziata lunedì e questa mattina la prima passerella davanti ai tifosi, porte aperte. Alle 10 e mezza entra in campo la prima squadra della Juventus, tra gli applausi dei tifosi

Due gli schieramenti, mezza rosa con la maglia bianconera sfoggiata nel finale di stagione, l’altra metà con la nuova maglia away bianca con i richiami orizzontali rosa.

Dirigenza quasi al completo per l’allenamento a porte aperte. Presenti il presidente Ferrero, Calvo, Cherubini, il Ds Manna e il Ds nella Next Gen Chiellini e anche il capo dell’area scouting Tognozzi. Era atteso anche il football director Giuntoli, che però non si è palesato. Per quanto riguarda i giocatori, continua il lavoro personalizzato Pogba. Anche Danilo non è della partita, inizialmente insieme a Kean, Fagioli e Nonge si allena in un altro campo del JTC. Successivamente al passaggio al J Medical, arriva anche Rabiot che si unisce ai compagni che non hanno preso parte alla partitella a inizio gara. Per la cronaca, i giocatori juventini scendono così in campo:

Maglia Home – Perin; Huijsen, Rugani, Gatti; Soulé, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Yildiz, Iling; Mancini (poi Nonge), Cerri.

Maglia Away – Szczesny; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic; Milik, Vlahovic (poi Kean).

Tanti i giovani in campo per la Juventus: spicca Kenan Yildiz

In campo tanti prodotti del vivaio bianconero. Per la formazione in maglia bianconera, spiccano le presenze di Huijsen e Yildiz.

Poco dopo le dieci e mezza, alle 10:34, inizia la partitella in famiglia. Non troppe emozioni al JTC. Gambe un po’ pesanti per i 22 in campo. Dopo circa 20’ minuti, va però in rete Vlahovic per la formazione bianca, con un sinistro poderoso sotto la traversa. E la tribuna del training center esplode di gioia: “Siam venuti sin qui per vedere segnare Vlahovic!”. L’azione successiva, subito il pareggio: Iling Jr è il più rapido e batte Szczesny, non troppo reattivo; 1-1 al timeout. Nel mentre si fa vedere a bordo campo anche Pogba, che inevitabilmente attira tutti gli occhi su di sé.

Ci sono anche molti prodotti delle giovanili, nel rettangolo verde del JTC. Huijsen, Nicolussi Caviglia, Mancini, Yildiz e Cerri, senza contare chiaramente Barrenechea e Soulé, in bianconero. Con la seconda maglia invece, vengono impiegati Barbieri, Ranocchia, Sersanti e lo stesso De Winter. Arriva poi il momento anche per Kean (anche lui tra l’altro un prodotto delle giovanili juventine) e Nonge, che si scambiano la maglia poco dopo l’ingresso in campo, invertendosi così negli schieramenti. A spiccare su tutti, nella sgambata mattutina torinese, Kenan Yildiz. Spunti e personalità per il turco.

La partitella è durata circa 45 minuti ed è terminata quindi 1-1. I tifosi presenti sulla tribuna centrale del JTC ‘La Continassa’ erano 540.