Juventus, allenamento a porte aperte: gli esuberi primi a scendere in campo

Juventus, la settimana della ripartenza prosegue: stamattina esuberi in campo per l’allenamento prima della squadra

Juventus ancora al lavoro alla Continassa. Questa mattina, presso lo Juventus Training Center, si è tenuto l’allenamento a porte aperte per i media e i tifosi. I primi a scendere in campo, circa alle 9:00 (ben prima anche dell’ingresso dei fan) gli esuberi Zakaria e Arthur assieme a Pjaca, Pellegrini e Akè. Alle 10 l’allenamento della prima squadra.

Molto presto, prima che la tribuna del centro sportivo ‘La Continassa’ si riempisse di tifosi, in uno dei campi laterali era già iniziato l’allenamento dei giocatori fuori rosa, degli esuberi. Nel silenzio della mattina bianconera, si allenavano a parte Marko Pjaca, Arthur Melo, Denis Zakaria, assieme a Luca Pellegrini e Marley Akè.

Una sgambata mattutina, qualche esercizio con la palla e poi conclusioni verso la porta. Senza forzare. Sullo svizzero Zakaria, permane l’interesse del West Ham. La situazione di Arthur è in divenire, con la Fiorentina che potrebbe rivelarsi una concreta alleata della Juventus.

Pjaca, Pellegrini e Akè: futuro da decifrare per la Juventus

Ad allenarsi, assieme ai pluri-citati esuberi di centrocampo, anche il croato Pjaca, il francese Akè e Luca Pellegrini.

Pellegrini, super disponibile coi tifosi al J Medical, è in attesa di conoscere il proprio futuro. Lui ha tenuto aperte ogni possibilità: “Sceglie il mister”, ha chiosato all’uscita dalle visite.

Per quanto riguarda Marko Pjaca e Marley Akè, il futuro è tutto da decifrare. Il croato, in odore di prestito nuovamente, deve prima rinnovare essendo in scadenza tra un anno, nel 2024. Per il francese, di rientro dal prestito al Digione, il futuro è da decifrare: la cessione ancora a titolo temporaneo è una prospettiva concreta.