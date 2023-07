Come gioca Paolo Zanetti? Modulo preferito e tattiche segrete

E’ stato un campionato complicato per l’Empoli; i ragazzi di Paolo Zanetti, però, hanno raggiunto l’obiettivo della salvezza.

Tra le squadre che hanno disputato un campionato, quello scorso, non semplice troviamo l’Empoli; il club ha dovuto affrontare una stagione difficile ma alla fine ha trovato la salvezza. L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’uno a uno ottenuto in extremis contro la Sampdoria; un pareggio che ha fatto esplodere di gioia una tifoseria intera.

Restare in Serie A non è mai semplice o scontato; il campionato italiano, infatti, è un torneo difficile e lo è ancora di più per quelle squadre che partono con l’obiettivo di mantenere la categoria. Tra queste troviamo, come detto, l’Empoli.

Il club, anche nella prossima stagione, ha come obiettivo numero uno quello di salvarsi; missione che non sarà semplice. L’Empoli, nonostante l’esperienza matura nella scorsa stagione, dovrà mettere sul campo il cento per cento per evitare brutte sorprese e raggiungere, il prima possibile, la permanenza nel massimo campionato italiano.

Paolo Zanetti dovrà, da qui all’inizio del prossimo campionato (la prima sfida, contro il Verona, è già uno scontro salvezza), preparare i suoi ragazzi nel migliore dei modi per farsi trovare pronti fin da subito.

Modulo Paolo Zanetti Empoli

A livello di sistema di gioco, Paolo Zanetti scende in campo il 4-3-2-1; un modulo che presuppone dei meccanismi ben precisi e la presenza di undici giocatori che sappiano tutti fare del loro meglio.

Iniziamo con il portiere; Vicario, nell’ultima stagione, ha disputato un campionato di altissimo livello e la sua partenza (si è trasferito al Tottenham) può rappresentare un problema non da poco per la prossima stagione del club toscano. A livello difensivo un ruolo fondamentale lo ha Parisi; terzino di spinta che deve dare un contributo importante alla manovra offensiva della squadra. Nell’ultima stagione ha realizzato due gol e due assist.

Per quanto riguarda i due centrali, invece, devono mettere in campo la giusta aggressività (agonistica ovviamente) per dare l’apporto fondamentale alla squadra ed essere in grado di portare l’Empoli a grandi risultati. La fase difensiva, per una squadra come quella di Paolo Zanetti, assume ancora più importanza considerando l’obiettivo principale del club che, come detto, è quello di salvarsi.

Nella fase difensiva, all’interno del 4-3-2-1 dell’Empoli troviamo Marin che deve fare da perno per il club toscano. Giocatore fondamentale nel portare intelligenza tattica alla squadra e gestire, al meglio, tempi e ritmi di gioco. Le due mezzali hanno un doppio compito fondamentale: devono sia andare ad attaccare gli spazi per aiutare, nel migliore dei modi, la fase offensiva.

L’altro compito delle mezzali, invece, è quello di aiutare la fase difensiva; nel corso della partita prima Grassi e poi Henderson devono alternarsi nel migliore dei modi. Uno si abbassa e aiuta la fase difensiva e l’altro si alza per andare ad aiutare la squadra dal punto di vista offensivo.

Sulla trequarti troviamo Cambiaghi e Baldanzi: due giocatori che, con la loro qualità, devono assolutamente andare a creare le migliori azioni offensivi della squadra. Due elementi di grande tecnica e che, tra le linee, possono andare a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria. La stagione dell’Empoli passa, inevitabilmente, da giocatori di questa caratura. Paolo Zanetti sa di non poter fare a meno della loro qualità se vuole avere più chance di andare a raggiungere l’obiettivo stagionale.

I due trequartisti devono andare a rifornire, nel migliore dei modi, Caputo; un centravanti della sua esperienza è fondamentale per una squadra come l’Empoli. Giocatore abile nel proteggere palla, far salire la squadra e sa muoversi perfettamente all’interno dell’area di rigore. E’ il terminale perfetto di una squadra che, ogni anno, lotta per la salvezza.

Modulo preferito Paolo Zanetti

Il 4-3-2-1 è anche il modulo preferito di Paolo Zanetti; il tecnico ha scelto questo sistema di gioco che considera l’ideale per andare ad ottenere la salvezza con la sua squadra.

I giocatori devono riuscire ad abbinare la giusta forza fisica (tra la difesa e il centrocampo) a quella qualità, che come abbiamo visto, è soprattutto sulla trequarti per vivere una stagione da protagonisti.

Formazione Empoli di Paolo Zanetti

Andiamo ora a vedere l’undici di Paolo Zanetti che, nella scorsa stagione, ha raggiunto l’obiettivo della salvezza. Vicario; Parisi, Luperto, Walukiewicz, Ebuehi; Grassi, Marin, Henderson; Cambiaghi, Baldanzi; Caputo.

Per riuscire ad essere competitivi ed ottenere la salvezza nel corso della prossima stagione serve andare a migliorare la rosa a disposizione di Zanetti considerando l’addio di Vicario e quello di Parisi. Due elementi che, nella scorsa stagione, hanno fornito un contributo determinante al club toscano.