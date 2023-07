Allegri, c’è già l’ultimatum: “Non può sbagliare”

La Juventus prepara l’ennesima rivoluzione, la mano di Allegri è ben visibile: il tecnico livornese si assume una responsabilità enorme

Tanti cambiamenti in vista nella Juventus, alcuni di carattere epocale, come quello della fine dell’epopea bianconera di Bonucci, finito fuori rosa insieme ai vari Zakaria, Arthur e McKennie. E con virata decisa su un centravanti come Lukaku, che potrebbe raccogliere l’eredità di Vlahovic. Scelte che portano il nome di Massimiliano Allegri.

Dal punto di vista tecnico, la società si sta affidando ai suggerimenti dell’allenatore livornese. Che sta mettendo le fiches sul tavolo, ma si sta anche assumendo una responsabilità non da poco. E a questo punto, in vista di una annata dove l’obbligo è riproporsi ad altissimo livello, dopo due stagioni senza trofei, di margini di errore per l’allenatore bianconero, al netto delle attenuanti per gli ultimi mesi, non ce ne sono più.

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’, è piuttosto eloquente: “Elkann e Scanavino hanno eletto Allegri a unico elemento di continuità tra le due gestioni – spiega – Il tecnico è chiamato alla sfida più difficile della stagione, con una assunzione totale di responsabilità. Tutte le scelte sul piano sportivo saranno ricondotte a lui. Non gli sarà permesso di sbagliare, alla Juventus serve un nuovo Allegri perché rivincere è l’unica cosa che conta”.