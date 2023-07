Vlahovic e Hojlund hanno detto sì: la Juve resta a mani vuote

Tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus, oltre all’epurazione di capitan Bonucci. Il serbo avrebbe dato il via libera alla nuova destinazione

La Juventus fa fuori Leonardo Bonucci, con il capitano fuori dai piani tecnici della dirigenza e di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

L’esperto difensore finirà fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione, al pari degli altri esuberi Zakaria, McKennie e Arthur. A tenere banco alla Continassa è anche il futuro dei due big Chiesa e Vlahovic: il primo per il momento non ha sondaggi concreti sul piatto, mentre sul centravanti serbo ci sono diverse compagini a livello europeo che hanno esplorato la situazione. L’ex Fiorentina non è tra gli incedibili e per un’offerta da 70-80 milioni di euro potrebbe cambiare maglia e salutare Torino.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Hojlund tentati dal PSG

Occhio a Chelsea – in un ipotetico scambio con Lukaku – e Real Madrid, mentre il Bayern Monaco sembra aver virato con decisione su Harry Kane.

Intanto non tramonta la pista Paris Saint-Germain, anzi. I parigini attraverso alcuni osservatori lo hanno seguito nell’ultima parte della scorsa stagione, con il Ds Campos a caccia di un numero 9 di spessore internazionale e dal profilo ‘verde’ in caso di spedizione con Mbappe. Il PSG guarda con attenzione all’Italia e oltre a Vlahovic nei radar dei campioni di Francia – come scrive il quotidiano ‘Libero’ – ci sarebbe anche il baby dell’Atalanta Rasmus Hojlund. La ‘Dea’ valuta 60 milioni il ‘Vichingo’ danese, nei desideri inoltre del Manchester United. Sia Vlahovic che Hojlund avrebbero già dato il via libera al trasferimento a Parigi: con Mbappe via, il PSG è pronto a saccheggiare la Serie A.