Scaricato dall’Inter, offerta a sorpresa dal Real Madrid

Il calciatore potrebbe approdare alla corte dei ‘blancos’ con una proposta inattesa nei suoi confronti

Proseguono senza sosta i contatti di mercato in casa Inter nelle ore in cui si sta definendo la cessione di André Onana con direzione Manchester United. Un addio sicuramente doloroso per il rendimento dell’ultima stagione, ma che darà difatti il via libera al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo definitivo.

Il passaggio di Onana in Premier League, poi, andrà rimpiazzato nel migliore dei modi. Con Sommer praticamente già bloccato dai nerazzurri, a Simone Inzaghi servirà infatti un altro estremo difensore che prenda il posto di Samir Handanovic. L’ex capitano interista è andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno ed è stato salutato ufficialmente dal club lo scorso mercoledì a poche ore dalla presentazione della nuova stagione.

A proposito dello sloveno, che l’Inter potrebbe sostituire con il giovane Trubin dello Shakhtar Donetsk, non è chiaro quale sarà il suo futuro. Il portiere non ha ancora annunciato se vorrà tentare un’ultima esperienza nel mondo del calcio, oppure se intraprendere adesso una nuova carriera ed abbandonare definitivamente i guantoni. A convincerlo a non lasciare, però, potrebbe essere un’offerta irrinunciabile in arrivo dalla Spagna.

Calciomercato Inter, il Real Madrid valuta Handanovic come vice Courtois

Su Handanovic sembra essere spuntato infatti l’interesse di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe portare al Real Madrid come vice di Courtois.

Secondo quanto riferito da ‘El Gol Digital’, Lunin non convince totalmente il tecnico italiano come alternativa al belga e per questa ragione starebbe valutando altri profili in entrata. Dopo aver abbandonato momentaneamente la pista David Soria del Getafe, il candidato numero uno sembra essere diventato proprio l’estremo difensore sloveno scaricato dall’Inter in quest’ultima sessione di mercato.

Da valutare a questo punto se realmente Handanovic avrà voglia di rimettersi ancora una volta in gioco con un’esperienza di così alto livello e se, quello che sino ad ora non è andato oltre il semplice interesse nei suoi confronti, si trasformerà in una proposta concreta da mettere sul piatto del calciatore.