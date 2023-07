Sbattuti fuori dalla Juve: ecco l’uomo su cui puntare

Juventus, quanti giocatori messi alla porta, ma c’è però un uomo su cui puntare

Veri e propri esuberi in casa Juventus. Il club bianconero è pronto a salutare diversi componenti della rosa della precedente stagione.

Qualcuno già ha detto addio non rinnovando il proprio contratto (Cuadrado e Di Maria per esempio). Qualcun altro invece è stato messo alla porta, come Leonardo Bonucci, su cui sono piombate Lazio e Fiorentina. C’è invece un punto interrogativo intorno a Daniele Rugani. Il difensore non è certamente una prima scelta, ma al momento la Juventus non ha ancora comunicato nulla al giocatore.

Juve, niente Bonucci: tra gli esuberi di Allegri è McKennie il più desiderato

Proprio però in merito a questo, abbiamo chiesto su Twitter ai nostri utenti quale degli ‘epurati’ juventini farebbe più comodo alla propria squadra.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Juventus, rivoluzione totale: #Bonucci fuori rosa e altri ancora destinati all’addio. Tra gli ‘epurati’ bianconeri, chi prendereste nella vostra squadra ❓ 📲 RT, VOTA E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 14, 2023

E il risultato è un vero e proprio plebiscito. Il 50,5% degli utenti infatti ha scelto Weston McKennie. Lo statunitense è reduce dal prestito al Leeds, ceduto lo scorso gennaio. Il club inglese, retrocesso, non ha potuto riscattare il texano che è quindi tornato a Torino, ma solo di passaggio. E gli utenti ritengono lui il migliore tra gli esuberi juventini. Molto più indietro, appaiate, ci sono le altre opzioni.

Bonucci è stato scelto dal 19,6% dei votanti, mentre Alex Sandro, altro giocatore la cui permanenza appare a rischio, è stato votato dal 15,5%. La quarta opzione, Daniele Rugani, il cui futuro resta un’incognita, è stato scelto dal 14,4%.