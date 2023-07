Openda sfuma ufficialmente: ecco tutti i nomi per l’attacco del Milan

Il calciatore belga, che piaceva ai rossoneri, giocherà in Germania. Ecco con chi il Diavolo potrebbe rinforzare l’attacco

Dopo una grande stagione in Ligue 1, Lois Openda lasciato il Lens, ma nessun trasferimento al Milan.

L’attaccante belga, proprio in questi istanti, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia; è stato lo stesso club tedesco, attraverso i propri canali ufficiali, ad annunciare la firma del 23enne accostato al Diavolo, fino al 30 giugno 2028. Il giocatore indosserà la maglia numero 17.

Il Lens può comunque esultare, incassando una cifra davvero importante, ben 45 milioni di euro, con i bonus. Una cifra ben lontana da quella che il Milan sarebbe stato disposto a mettere sul tavolo per strappare Openda al Lens. Il Diavolo, nel frattempo, è ancora alla ricerca di un centravanti. L’obiettivo resta quello di sostituire Zlatan Ibrahimovic con un giocatore capace di garantire la doppia cifra. Il reparto offensivo non può pesare solamente sulle spalle di Olivier Giroud. Il francese, chiaramente, sarà il principale punto di riferimento in avanti, ma servirà qualcuno davvero all’altezza. Non come Divock Origi, che lo scorso anno non è andato oltre i due gol stagionali.

Calciomercato Milan, da Morata a Balogun: i nomi per l’attacco

Tra i giocatori in prima linea per rafforzare l’attacco, come raccontato su Calciomercato.it, c’è certamente Alvaro Morata, che piace tanto anche alla Roma. Lo spagnolo è pronto a ridursi l’ingaggio per far ritorno in Italia. Attualmente percepisce 8-9 milioni di euro netti a stagione, non certo pochi.

Non va inoltre scartata la pista che porta a Taremi, ma il giocatore del Porto, che ha un valore di mercato di 20 milioni di euro, è extracomunitario e chiuderebbe le porte a Chukwueze. Bisognerà dunque capire quale strada il Milan deciderà di intraprendere.

Nel frattempo, Giorgio Furlani proverà a liberarsi di Divock Origi, Ante Rebic e magari Charles De Ketelaere. Una tripla cessione (soprattutto quella dell’ex Club Brugge), che permetterebbe al Milan di racimolare una buona somma da reinvestire sul mercato. A questo punto aspettarsi un colpo da 40 milioni potrebbe essere possibile e profili come Balogun e Wahi, da tempo sul taccuino di Moncada, potrebbero essere più facile da raggiungere.