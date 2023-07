I centrocampisti più forti nella storia della Roma?

Se parliamo di centrocampisti, nella storia della Roma, non possiamo non menzionare De Rossi. Non solo lui tra i più forti nel ruolo.

La Roma è una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano; da quando è arrivato Mourinho, i giallorossi non hanno ancora risolto il problema centrocampo. Al portoghese manca un giocatore che si sappia inserire, quella mezzala capace di realizzare gol e assist che poi risultano importanti per il raggiungimento dei vari obiettivi.

Un giocatore del genere, in passato, la Roma lo ha avuto; stiamo parlando di Nainggolan. Oltre al belga sono stati diversi i grandi centrocampisti che hanno vestito la maglia giallorossa.

Bruno Conti

Iniziamo con Bruno Conti che, con la maglia della Roma, ha giocato parecchi anni andando a vincere una scudetto e cinque volte la Coppa Italia. Quando vinci a Roma e lo fai da protagonista non puoi che essere ricordato, per sempre, dai tifosi.

E’ stato un giocatore tecnicamente validissimo; abile nel saltare l’uomo e nel creare la superiorità numerica, poteva giocare largo sia nel tridente sia nei quattro di centrocampo.

Giuseppe Giannini

Soprannominato Il Principe vestì la maglia della Roma dal 1981 al 1996; parliamo di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi.

Dal punto di vista tattico, Giuseppe Giannini, era un regista per la sua straordinaria visione di gioco ed una qualità tecnica che in pochi potevano vantare; nel corso della carriera, però, è stato impiegato anche da trequartista alle spalle della punta.

Daniele De Rossi

Se parliamo di centrocampisti della Roma non possiamo non citare De Rossi; lui, insieme a Totti, è stato uno dei giocatori più amati dalla tifoseria giallorossa.

Senso di appartenenza, leadership, cattiveria agonistica, abilità nel gioco aereo, capacità di interdizione, inserimento e con gli anni anche regista con ottimi risultati. De Rossi è stato un centrocampista completo, uno di quei giocatori che a Roma non dimenticheranno mai.

Miralem Pjanic

Attualmente la Roma ha due tiratori di calci di punizioni: Pellegrini e Dybala. In passato, oltre a Totti, i giallorossi potevano contare su Pjanic. Il centrocampista, da fermo, poteva mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Giocatore con una tecnica sopraffina, rappresentava una soluzione in più nel centrocampo giallorosso; Pjanic, infatti, poteva essere impiegato come mezzala ma anche come trequartista alle spalle della punta. Tra i suoi gol più belli, realizzati con la maglia della Roma, è impossibile non citare la serpentina casalinga contro il Milan.

Lorenzo Pellegrini

Passiamo, ora, al capitano attuale della Roma; Lorenzo Pellegrini, molto spesso, criticato in maniera eccessiva. Giocatore tecnico, può essere impiegato in diversi ruoli dal centrocampista centrale al trequartista alle spalle della punta fino, posizione che ha ricoperto in nazionale, all’esterno del tridente offensivo.

Nell’ultima stagione non è riuscito ad avere una buonissima continuità fisica ma non si è mai tirato indietro; tra le sue caratteristiche troviamo anche la capacità di calciare punizioni e rigori. Dai suoi piedi sono nati parecchi gol.

Kevin Strootman

Il rammarico dei tifosi della Roma è quello di non aver avuto il vero Strootman per diverso tempo; il giocatore, infatti, è stato molto sfortunato a livello fisico con due gravi infortuni (uno contro il Napoli e uno contro la Fiorentina) che hanno limitato, enormemente, la sua carriera.

Fino al primo infortunio era un giocatore devastante in mezzo al campo; recuperava palla, trasformava l’azione da difensiva in offensiva e aveva anche un tiro potentissimo come dimostrato dall’incredibile gol contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia.

David Pizarro

Giocatore con una qualità tecnica superiore alla media; Pizarro è stato, per anni, il metronomo della Roma. Lui, in campo, gestiva tempi e ritmi di gioco e dai suoi piedi partivano tutte le azioni dei giallorossi.

Era il primo a farsi vedere dai difensori dando loro una possibilità di passaggio in situazioni di difficoltà; dare la palla a Pizarro significava metterla in banca, era praticamente impossibile toglierla e questo per la sua immensa qualità tecnica.

Radja Nainggolan

Concludiamo con uno dei giocatori che i tifosi della Roma hanno più amato negli ultimi anni; stiamo parlando di Radja Nainggolan. Le sue caratteristiche, specie nell’inserimento, sarebbero servite e non poco alla Roma di Mourinho.

Parliamo di una mezzala dinamica, forte fisicamente, abile nell’interdizione, dotato di grande corsa e in grado sia di trasformare l’azione da difensiva in offensiva sia di portare un buon numero di gol e assiste alla sua squadra.