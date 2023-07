Diritti tv, soluzione a breve: spuntano due ipotesi inedite | CM.IT

La finestra temporale tra fine luglio e inizio agosto, dunque, sarà decisiva. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it in queste ore, Sky sarebbe disposta a restare all’interno del meccanismo, ma la priorità del core business dell’azienda non sarebbe rappresentata dalla Serie A, ma dalle coppe europee, in particolar modo dalla Champions League che dalla prossima stagione offrirà ancora più contenuti. Ecco perché l’azienda fondata da Rupert Murdoch potrebbe non alzare la propria offerta.

Lo scenario potrebbe esser quello di un campionato senza Sky. Se ciò si dovesse verificare, potrebbero trovare spazio due soluzioni finora inesplorate. La prima è quella relativa alla creazione di un canale ufficiale della Lega Serie A che di fatto prenderebbe il posto di Sky, trasmettendo 3 partite a settimana (ma Dazn continuerebbe a trasmetterne comunque 10). Ipotesi meno suggestiva ma comunque da non scartare a priori, è quella di una coabitazione tra Mediaset e Dazn, con accordi e dettagli ancora da definire.