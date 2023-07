Da Onana a Lukaku, risponde Bonolis: “Ne deve valere la pena”

Le dichiarazioni del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis sulla remunerativa cessione del portiere nerazzurro Onana e le chance di riconferma di Lukaku all’Inter

Il momento clou della presentazione della nuova stagione sportiva da parte dell’Inter di Simone Inzaghi è stato raggiunto. Con l’unico grande obiettivo di cucire sul petto della nuova maglia anche la seconda stella e sperare di ripercorrere lo stesso cammino già ben tracciato dell’annata precedente in Champions League.

Per farlo la formazione nerazzurra ha bisogno di piazzare i giusti colpi sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. E proprio di uscite ha voluto parlare Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, partendo da quella ormai vicinissima di André Onana al Manchester United.

“Dipende da come guardi questa cessione. Se guardi il giocatore, allora certo che conviene tenerlo. Se guardi l’aspetto del bilancio, allora va ceduto“, ha aperto il tifosissimo nerazzurro in prima fila sul grande portiere nerazzurro che ha fatto sognare i tifosi nel corso della passata stagione con prestazioni sempre crescenti.

Lukaku è ancora un rebus per l’Inter, Bonolis: “Dipende dall’allenatore”

Poi però la sua attenzione è caduta addosso ad un altra importante questione che affligge il mercato dell’Inter nelle ultime settimane. Ovvero quella legata alla riconferma di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea nonostante i continui rifiuti delle offerte presentate al cospetto della dirigenza londinese da parte della controparte milanese.

“Sì, è una trattativa molto lunga. Che possa valerne la pena? Dipenderà dall’allenatore. Lukaku resta un calciatore importante che in Italia può effettivamente fare la differenza. Nell’ultima stagione non ha reso come avrebbe dovuto anche a causa del lungo infortunio. Se invece si trova in condizione di giocare una buona partita, allora sposta parecchio. All’allenatore spetta il compito di stabilire quanto possa essere cruciale nei suoi schemi di gioco. Se lo vuole allora significa che vuole costruire attorno a lui qualcosa di serio“, ha concluso Bonolis nella sua analisi.

Non prima di aver speso qualche altra parole di merito al centrocampista Nicolò Barella, etichettato tra i migliori al mondo nel suo ruolo a tutto campo: “Nerazzurro nell’anima, è preziosissimo. Non si è mai perso una partita in tutte le competizioni. Arrivi ad un punto in cui lo osservi con sospetto o con disgusto“.