Quattro ricorsi contro la Figc: comunicato UFFICIALE

Ben quattro club hanno deciso di fare ricorso contro la Figc per l’iscrizione nei rispettivi campionati. Udienza per il diciassette luglio

La stagione calcistica è terminata ma i vari club stanno preparando il prossimo anno dove hanno l’obiettivo di vivere una stagione da protagonista; dalla Serie A alla Serie C, tutti i club devono cercare (per forza di cose) di prepararsi al migliore dei modi per raggiungere i vari obiettivi prefissati. Se, però, nel massimo campionato italiano tutte le squadre sono certe di competere e ognuna con i loro rispettivi obiettivi, lo stesso non si può dire per quanto riguarda gli altri due campionati italiani.

Ci sono ben quattro squadre che hanno presentato ricorso ufficiale contro la FIGC per l’iscrizione del prossimo campionato. Parliamo di due club di Serie B e due di Serie C. Nello specifico stiamo facendo riferimento alla Reggina, al Perugia, al Siena e al Foggia che, nel playoff contro il Lecco, ha visto sfumare la possibilità di salire in Serie B.

Quattro ricorsi che hanno una data ufficiale: il prossimo diciassette luglio a partite dalle 16.00 di pomeriggio. Udienza a dir poco fondamentale per definire il futuro di questi club e capire come saranno completate le classifiche dei prossimi campionati. Il diciassette luglio, dunque, è una data da cerchiare perché definirà molto della stagione calcistica 2023/2024.