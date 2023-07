La Juve tra Lukaku e Vlahovic: “Sarebbe un peccato mortale”

In casa Juventus, tiene banco la questione legata al centravanti tra le voci sul futuro di Vlahovic e quelle su Lukaku

L’arrivo di Cristiano Giuntoli a capo dell’area sportiva della Juventus, ha portato una ventata d’arriva fresca. Si respira, infatti, aria di rivoluzione in casa bianconera dove nessuno si può ritenere incedibile.

Tra questi, anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, segnalati come scontenti della gestione, dal punto di vista tattico, dell’allenatore Massimiliano Allegri nella stagione che si è conclusa da poche settimane. Nel frattempo, è già ricominciata quella nuova con i ritiri e le voci di calciomercato su entrambi i calciatori non si placano. Per l’esterno italiano, in particolare, si fanno i nomi di club della Premier League come Aston Villa e Liverpool, quest’ultimo nel caso in cui dovesse perdere Salah, nel mirino, come tutti i top player, dell’Arabia Saudita.

Per il centravanti della Nazionale serba, invece, è forte la candidatura del Paris Saint-Germain, come raccontato anche dalla nostra redazione. Vlahovic viene considerato dal nuovo allenatore Luis Enrique l’attaccante giusto per completare il reparto, orfano di Leo Messi passato all’Inter Miami e con la questione Kylian Mbappe da risolvere al più presto. Adesso, però, è il momento di passare all’azione, se davvero Vlahovic è l’obiettivo numero uno dei parigini, con i bianconeri che sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra non inferiore a 75 milioni di euro.

Lukaku-Vlahovic alla Juventus: “Peccato mortale”

Nel frattempo, si parla di una possibilità Lukaku per la Juventus, con l’Inter che sta lavorando alacremente per riportarlo, per la terza volta, in nerazzurro. Sulla questione è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’. “Per Lukaku c’è da fare un discorso diverso: se la Juve gli propone lo stesso ingaggio che ha ora all’Inter, che fa? La Juventus ha bisogno di soldi ed è evidente, Vlahovic ha mercato. Ma se lo vendi a 80 milioni di euro è un conto, altrimenti ognuno resta così com’è”. Anche l’ex portiere Nando Orsi si espresso sull’argomento, mettendo in mezzo anche Federico Chiesa: “L’italiano non lo puoi svalutare, lo venderei a 45-50 milioni e vado a prendere Berardi. E tengo Vlahovic, sarebbe un peccato mortale cederlo”. Sono giorni intensi per gli attaccanti, vi terremo aggiornati.