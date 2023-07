Juventus, sentenza Uefa in arrivo: i due possibili scenari

Nelle ultime settimane intorno alla Juventus si è parlato sopratutto di Cristiano Giuntoli, del mercato, dell’arrivo di Weah e degli esuberi. E negli ultimi giorni dell’inizio del ritiro con le visite mediche

In casa Juve tengono ancora banco le questioni extra campo, come ormai ci si è abituati. Da un lato, la situazione dell’ex presidente Agnelli, dall’altro soprattutto il contenzioso aperto con la Uefa.

Il focus mediatico e la lente di ingrandimento erano concentrato su altro. Eppure alla Juve c’è chi aspetta che da Nyon battano un colpo. In sede Uefa, sta maturando la decisione in merito all’inchiesta avviata in coda alle questioni che hanno coinvolto la Juve nelle aule di tribunale del nostro Paese. Dopo aver ricevuto dalla Procura i documenti sui bilanci bianconeri – già in merito alla stipulazione del settlement agreement – la Uefa ha avviato la lettura delle carte, attendendo che la giustizia sportiva italiana facesse il suo decorso.

La Juventus, dal canto suo, qualche settimana fa aveva inviato una squadra ad hoc di legali proprio a Nyon, per discutere con il Uefa sulle eventuali sanzioni, come ultimo capitolo di una storia che la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe chiudere il prima possibile. La pianificazione della prossima stagione passa anche inevitabilmente dalla decisione della Uefa. Con o senza coppe europee, fa tutta la differenza del mondo per Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, chiamati a disegnare la Juve 23/24.

Il verdetto Uefa sulla Juventus è previsto entro sabato: rischio stangata

La stagione è ricominciata e al J Medical si sono rivisti tanti, non tutti, giocatori della prima squadra. Qualche giovane e qualche esubero da piazzare.

È fuori discussione che l’area tecnica debba lavorare in entrata, ma soprattutto in uscita, sapendo a quante competizioni prenderà parte la Juventus. Con o senza Conference League, il numero di match da disputare cambia e la profondità richiesta alla rosa anche, di conseguenza. Il verdetto del Uefa è atteso entro sabato, il 15 di luglio.

Lo scenario più quotato, e anche quello su cui hanno spinto i legali bianconeri, è quello dell’esclusione per un anno dalle competizioni Uefa per quando riguarda la Juventus. Da scontare nella stagione 2023/2024, ossia non partecipando eventualmente alla Uefa Conference League. E chiudendo definitivamente la faccenda, senza minare la possibilità di giocare la Champions League 2024/2025, in caso di qualificazione sul campo. È questo l’obiettivo della squadra di avvocati della Juve ed è questa la prospettiva che prende forma. Altro tipo di sentenze, come la stangata dell’esclusione per due anni dal circuito Uefa, restano possibili sebbene non ci sia sentore di una pena così severa. Per la sentenza, non resta che aspettare ancora qualche giorno. Forse qualche ora.