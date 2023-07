Incastro stellare, risposta da 100 milioni: resta solo Vlahovic

L’effetto domino che sblocca Vlahovic: le ultime indiscrezioni dalla Germania. Fiato sospeso per la Juventus

Tra le diverse situazioni monitorate dalla Juventus il nodo cruciale è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. Il rebus legato all’attaccante serbo non è stato ancora sciolto in maniera definitiva e si prospettano giorni roventi per imprimere eventuali svolte nell’operazione.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, il Psg è ritornato alla carica per il bomber della Juventus. Da segnalare nuovi contatti esplorativi con l’entourage dell’ex centravanti della Fiorentina per capire il da farsi con Luis Enrique che starebbe spingendo i parigini ad affondare definitivamente il colpo. Giuntoli non considera incedibile il numero 9 bianconero ma non ha alcuna intenzione di fare sconti. Chiuse le porte all’eventuale prestito, la Juve valuta il proprio gioiello non meno di 75/80 milioni. Soldi che la compagine francese non avrebbe problemi a mettere sul piatto qualora decidesse effettivamente di rompere gli indugi.

Calciomercato Juventus, no di Kane al Psg: Vlahovic prende quota

Gli indizi legati ad un possibile affondo del Psg per Vlahovic di certo non manca. Stando a quanto riferito dalla BILD, infatti, Harry Kane avrebbe espresso chiaramente il desiderio di sposare il progetto del Bayern, snobbando di fatto la corte del Psg che da tempo era sulle sue tracce.

Un affare, quello tra Kane e il Bayern, che potrebbe concretizzarsi per una cifra superiore ai 100 milioni di euro con i bavaresi che hanno individuato nel capitano del Tottenham l’erede designato di Lewandowski. Stando così le cose non è escluso che il Psg si rifaccia nuovamente vivo per Vlahovic con un’offerta concreta in tempi relativamente brevi. Memorizzate le richieste del Napoli per Osimhen, infatti, la tentazione Vlahovic per il Psg potrebbe prendere definitivamente quota nel corso delle prossime settimane. A quel punto per la Juve si aprirebbero nuovi scenari per l’attacco e non è escluso che possa prendere quota la pista David. Un domino potenzialmente magnetico: ne sapremo qualcosa di più nel corso dei prossimi giorni.