Donnarumma torna in Serie A: deciso il clamoroso tradimento

Il portiere del Paris Saint Germain continua ad essere accostato al campionato italiano

Dopo le clamorose voci circolate nella giornata di ieri sul futuro di Gigio Donnarumma, quest’oggi l’agente Enzo Raiola è stato costretto ad intervenire per chiarire i progetti futuri del portiere del Paris Saint Germain dopo l’approdo ufficiale di Luis Enrique sulla panchina al posto di Galtier.

In Francia, infatti, era stata prospettata la possibilità di un addio del portiere italiano da Parigi per via delle diverse caratteristiche tecniche richieste dal nuovo allenatore spagnolo al suo portiere. Un’ipotesi, questa, che è stata prontamente smentita dal procuratore Enzo Raiola, il quale ha invece sottolineato quanto Donnarumma sarà importante nel progetto di Luis Enrique: “Pura follia, il tecnico stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il Psg ai massimi livelli del calcio europeo”.

Qualora si dovesse arrivare ad una rottura che ad oggi sembra comunque improbabile, in Italia l’unica destinazione al momento possibile per l’estremo difensore titolare della Nazionale Italiana sarebbe l’Inter. Il club nerazzurro sta infatti trattando con il ManchesterUnited la cessione di André Onana per una cifra ‘monstre’ da oltre 50 milioni di euro e vorrebbe rimpiazzare il camerunese con un profilo di altissimo livello.

Calciomercato Inter, i tifosi scelgono Donnarumma come erede di Onana

Dell’erede di Onana tra i pali nerazzurri si è dunque parlato nel sondaggio lanciato sui canali di Calciomercato.it.

Tra le alternative proposte ai nostri utenti, il preferito in assoluto dai tifosi dell’Inter è stato proprio Gigio Donnarumma con il 34,7% dei voti. Considerato il suo lungo trascorso con il Milan e l’addio burrascoso che lo ha visto protagonista a costo zero nell’estate 2021, un approdo in maglia nerazzurra non verrebbe sicuramente gradito da parte del popolo rossonero.

Un altro portiere che riscuote grande successo tra i tifosi interisti e che da qualche giorno è diventato concretamente un obiettivo del club, è il giovane Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il portiere ucraino è stato votato dal 30,5% degli utenti di Twitter, davanti a due profili più esperti come Sommer (20,3%) del Bayern Monaco e Bono (14,4%) del Siviglia.