Allerta UEFA, partita una nuova indagine sul bilancio

L’inchiesta condotta dal Daily Telegraph non è affatto passata inosservata: ecco cosa sta succedendo

In attesa della verdetto legato alla possibile violazione da parte della Juventus del settlement agreement, la sfera bilancistica torna a prendersi le luci della ribalta.

Protagonista dell’ultima indiscrezione rilanciata dal Daily Telegraph è il Real Madrid. Secondo quanto riferito, infatti, i ‘Blancos’ potrebbero essere costretti a fornire delle risposte in merito ad una presunta anomalia a bilancio. Spuntano infatti 122 milioni di euro, corrispondenti al 20% dei costi totali del club, che non sarebbero stati contabilizzati come dovuto.

Il condizionale, come sempre avviene in questo genere di circostanze, è d’obbligo. Nel comunicato diramato dal Real Madrid, infatti, figurano 135 milioni di euro nella categoria spese di gestione. Da questa cifra vanno detratti 13,6 milioni, spese che ogni anno tutti i club della Liga destinano alla Federazione. Sugli altri 121,4 milioni, invece, il Real Madrid si sarebbe rifiutato di rispondere. Stando all’ipotesi formulata dal Telegraph, non è escluso che quei soldi possano rientrare negli accordi pattuiti con un gruppo di capitali privati Providence nel 2017-18. Intesa che avrebbe fornito al Real Madrid genato contante in cambio della vendita di futuri flussi di reddito: da allora l’accordo sarebbe stato dunque esteso in termini di durata e valore.

Inchiesta sui conti del Real Madrid: i possibili risvolti sul Fair Play Finanziario

Il Daily Telegraph aggiunge che le somme guadagnate dalla vendita imprecisata delle future entrate della sponsorizzazione sarebbero state contabilizzate nei conti del Real come entrate e non come debito. Manovra che, di per sé, non è considerata illegale. La sua natura, però, potrebbe cozzare con i paletti finanziari imposti dalla UEFA.

Il fatto di registrare future entrate sotto la voce marketing, infatti, a livello fiscale equivarrebbe ad un debito e non ad un’entrata. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per il quale, prima dell’accordo con Provicende, il Real aveva dovuto fare i conti con un forte indebitamento poi ridimensionato dalla partnership. Staremo a vedere se e in che modo si farà luce sulla questione.