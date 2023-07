Semaforo verde col tesoretto: così la Juve dimentica Pogba e Milinkovic

La Juventus deve piazzare gli esuberi fuori dai progetti di Allegri per la prossima stagione. Il nuovo Dt Giuntoli ha individuato il sostituto di Pogba

La Juventus si interroga su Paul Pogba, corteggiato dalle faraoniche offerte dall’Arabia Saudita. I club della Saudi League rilanciano: 150 milioni di euro per tre anni al francese.

Pogba riflette, ma per il momento non ha aperto all’addio alla ‘Vecchia Signora’. L’ex Manchester United sta cercando di recuperare la forma migliore e vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione per tornare decisivo nello scacchiere di Allegri. Giuntoli non ostacolerebbe la partenza del nazionale transalpino, con la dirigenza della Continassa che intanto studia le alternative se Pogba dovesse effettivamente andare via. Sfumato Milinkovic-Savic, desiderio da parecchi anni a questa parte di Massimiliano Allegri, gli uomini mercato bianconeri hanno individuato altri profilo che potrebbero fare al caso dell’allenatore livornese. Primo tra tutti Teun Koopmeiners, gioiello dell’Atalanta di Gasperini che nell’ultima stagione ha compiuto il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Zakaria finanzia Koopmeiners: il piano di Giuntoli

L’olandese è andato in doppia cifra in termini realizzativi e il suo rendimento è stato inoltre tra i migliori del ruolo di tutta la Serie A. In più un aspetto che non guasta mai: la duttilità mostrata in varie zone del campo, plus questo da sempre molto apprezzato da un tecnico come Allegri.

La ‘Dea’ però non ha necessità di vendere e chiede 35-40 milioni di euro per Koopmeiners, ambito anche dalle grandi di Premier League. Alla Juve non basterebbe l’addio di Pogba, servirebbero altre cessioni per finanziare l’arrivo del nazionale orange. Più che McKennie e Arthur, tra gli esuberi è Zakaria il giocatore che continua ad avere maggiori richieste all’estero. Sul centrocampista elvetico è forte l’interesse del West Ham, con la Juventus che chiede ai londinesi 25 milioni di euro per il via libera. Gli ‘Hammers’ sono fermi a quota 20, ma filtra fiducia per la buona riuscita dell’operazione. Tesoretto che sarebbe fondamentale per Giuntoli nella corsa a Koopmeiners, con Samardzic dell’Udinese come piano B all’olandese dell’Atalanta.