Salta tutto per Lukaku: l’annuncio in diretta

La situazione intorno a Lukaku subisce una svolta piuttosto clamorosa; ecco come cambia il futuro del centravanti belga

Nella scorsa stagione Lukaku non è stato quel giocatore determinante che i tifosi nerazzurri si aspettavano; il centravanti belga ha avuto un buon rendimento solo negli ultimi mesi del campionato ma ha commesso un grave errore nella finale di Champions League. Sul finale di partita, il classe 1993 ha avuto di testa la palla dell’uno a uno non riuscendo però a realizzare il gol del pareggio; una rete che avrebbe potuto cambiare la storia di quel match. Ora per il centravanti un solo obiettivo, tornare all’Inter per trascinare i nerazzurri verso importanti traguardi in Italia e a livello internazionale.

Lukaku è un giocatore di proprietà del Chelsea ma la sua intenzione è quella di tornare alla corte di Inzaghi; i Blues, però, accettano solo determinate offerte per cedere (a titolo definitivo) l’attaccante. Al momento l’Inter non sembra poter accontentare il club di Premier e per questo è uscita l’opzione Juventus. I bianconeri, in questa sessione di mercato, rischiano di perdere Vlahovic; l’eventuale addio dell’attaccante serbo obbligherebbe la società bianconera a tornare sul mercato per completare il reparto offensivo.

Tra i possibili sostituti dell’ex Fiorentina ci sarebbe, appunto, Lukaku; operazione che, però, non accontenterebbe tutti all’interno del mondo bianconero. Sul centravanti belga e la possibilità di vederlo alla corte di Allegri è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante della Juve (con la maglia bianconera ha realizzato sessantanove gol) ha sottolineato “Lukaku non è decisivo, non penso sia utile per la Juve“. Una dichiarazione forte su un centravanti che ha sempre diviso per quanto riguarda i giudizi.

Lukaku, il no di Ravanelli e la menzione per Vlahovic

Come detto, la Juventus in questa sessione di mercato rischia di dover modificare il proprio reparto offensivo. Fabrizio Ravanelli, sempre a TvPlay, ha dichiarato “Non cederei Vlahovic“. Il centravanti serbo viene da una stagione non semplice sia per una condizione fisica non brillante sia per un sistema di gioco che ha esaltato molto poco le caratteristiche dell’ex Fiorentina.

Una stagione, dunque, negativa che bisogna mettersi alle spalle per essere nuovamente protagonista a suon di prestazioni e di gol; la Juventus del prossimo anno vuole tornare a dominare il massimo campionato italiano ma per farlo ha bisogno di un contributo maggiore da parte di un giocatore come Vlahovic. Il serbo vuole riscattarsi e trascinare la Juventus a grandi livelli.