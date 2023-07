Lukaku rompe con il Chelsea: il bomber snobba Pochettino

Inter e Juventus, segnali di rottura tra il Chelsea e Romelu Lukaku: Pochettino snobbato dall’attaccante belga

Dopo una complicatissima stagione fatta di spese pazze sul mercato e di risultati oltremodo deludenti con una mancata qualificazione alle coppe europee, il Chelsea ha deciso di affidarsi alla guida di Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino torna dunque a Londra dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain e l’anno di stop in una squadra pronta ad essere rivoluzionata. Tanti giocatori sono già partiti, altri sono in uscita e uno dei nomi più chiacchierati in questo senso resta quello di Romelu Lukaku. Il belga è tornato a Londra dopo il suo prestito all’Inter, ma al momento solo sulla carta. Pochettino si aspetta di vederlo in ritiro, ma sembra difficile visti i rumors provenienti dall’Inghilterra.

Niente ritiro con il Chelsea, Lukaku non si presenterà

Lukaku rappresenta la prima scelta per l’Inter, ma i nerazzurri non sembrano in grado di poter accontentare le richieste del Chelsea. Per questo è uscita l’opzione Juventus.

Il natio di Anversa avrebbe però una preferenza ben chiara, che porta ai nerazzurri. Il ‘Daily Telegraph’ riferisce infatti come il giocatore non abbia intenzione di presentarsi mercoledì a Cobham per il ritiro di inizio stagione. Il Chelsea aveva concordato con il giocatore la data di mercoledì visti gli impegni con la Nazionale, ma Lukaku, riferiscono dall’Inghilterra, sembra intenzionato a non presentarsi indipendentemente da una possibile nuova offerta dell’Inter. Inter che, sottolineano da Oltremanica, potrebbe formulare presto un’offerta da 30 milioni di euro più bonus per arrivare al centravanti, per cui però il Chelsea chiede quasi 47 milioni di euro.

Il tabloid inglese sottolinea come Lukaku voglia solo l’Inter: il belga non è interessato alla Juventus e ha rifiutato proposte dall’Arabia Saudita. Lukaku però non è l’unico esubero di casa Chelsea. Tra coloro che potrebbero allenarsi a parte in questo inizio di stagione ci sono Hakim Ziyech, che non ha passato le visite mediche con l’Al-Nassr e Pierre Aubameyang oltre a Hudson-Odoi, anche lui intenzionato a lasciare il Chelsea, stavolta a titolo definitivo dopo il prestito al Bayer Leverkusen della scorsa stagione.