Lukaku è la scelta numero uno dell’Inter: luci e ombre del gigante belga

L’Inter vuole continuare a puntare su Romelu Lukaku che, quest’anno, è stato decisivo sia in positivo che in negativo: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è prossima all’inizio del ritiro pre-campionato che vedrà i nerazzurri tornare a lottare per il titolo della Serie A, il cui detentore è il Napoli di Luciano Spalletti.

La Beneamata, che nella scorsa stagione ha centrato il terzo posto in classifica, ha avuto qualche problemino a livello di risultati. Un numero troppo elevato di sconfitte in campionato è stato duramente criticato all’Inter che, per molto tempo, ha dovuto fare a meno di Romelu Lukaku in attacco. Con il rientro del belga, coadiuvato da quello di Brozovic, i nerazzurri hanno trovato una nuova continuità e, in questa finestra di calciomercato, il club meneghino è pronto a trovare l’affondo decisivo per riportare a Milano l’attaccante di proprietà del Chelsea. L’Inter sta lavorando con la società inglese per trovare un accordo, è Lukaku la prima e unica scelta per il reparto offensivo nonostante qualche ombra che il belga ha lasciato nel suo cammino nella sua esperienza in nerazzurro 2.0.

Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per Lukaku: ecco la situazione

Sì perché Romelu Lukaku, considerando anche il lungo infortunio che gli ha fatto saltare praticamente metà stagione, ha avuto qualche punto molto basso nell’ultima annata. Il più grande, di sicuro, è quello legato ai fatti della finalissima di Champions League contro il Manchester City. Il belga ha deviato il colpo di testa di Dimarco e, soprattutto, si è divorato, quasi al 90esimo, il gol del possibile pareggio a pochissimi metri dalla porta. Un campanello d’allarme importante, ma l’obiettivo dell’Inter per la prossima stagione è quello di puntare tutto sullo scudetto e chi se non Lukaku può trascinare la Beneamata al traguardo un po’ come avvenuto con Antonio Conte nel 2021.

In più c’è la grandissima affinità con Lautaro Martinez, candidato a essere nuovo capitano dell’Inter e punto fermo della rosa di Inzaghi.