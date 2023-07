Subito in rotta di collisione con Giuntoli: sfida Napoli alla Juventus

Il Napoli si prepara subito a sfidare il grande ex Giuntoli sul calciomercato: per gli azzurri spunta un obiettivo della Juventus

Dopo gli otto anni al Napoli, suggellati dalla conquista dello scudetto, l’addio, in direzione Juventus. Cristiano Giuntoli, per gli azzurri, sarà adesso un rivale, di quelli acerrimi oltretutto date le dichiarazioni rese alla sua presentazione in bianconero.

Il direttore sportivo avrà il compito, a Torino, di risollevare una Vecchia Signora reduce da annate deludenti in campo, errori in sede di mercato e le note vicende controverse dal punto di vista gestionale. Dall’altra parte, in riva al Golfo, gli azzurri vorranno senza dubbio provare a confermarsi in pole nella griglia scudetto e dunque costruire nuovamente una squadra all’altezza delle aspettative. Proprio con la Juve, e con il grande ex, il Napoli potrebbe entrare subito in rotta di collisione.

Calciomercato Napoli, caccia all’erede di Kim: gli azzurri provano lo ‘sgarbo’ a Giuntoli

Tra le principali urgenze sul mercato, per i partenopei, c’è da trovare un erede di Kim, pronto a legarsi al Bayern Monaco. Non sarà facile sostituire il coreano, ma il Napoli sembra intenzionato a trovare il suo sostituto proprio in Bundesliga. Situazione in stand-by per Itakura, come raccontato da Calciomercato.it, ma c’è anche un altro nome.

Vi abbiamo raccontato dell’interesse della Juventus per Mavropanos, con i bianconeri intenzionati a trovare un rinforzo in difesa a costi contenuti. Il difensore dello Stoccarda però ha un identikit che piace molto anche al Napoli, con grande struttura fisica (un metro e 94 cm di altezza). Stando al ‘Corriere dello Sport’, gli azzurri ci pensano eccome. I tedeschi, dal canto loro, sognano l’asta e la valutazione del greco potrebbe schizzare verso i 20 milioni di euro.