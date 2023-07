Manovra stipendi, maxi squalifica per Agnelli

Stamattina udienza in Procura federale per l’ex presidente della Juventus, già inibito due anni per le plusvalenze fittizie

Caso stipendi Juventus, ci sono novità che riguardano l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli.

Stando all’agenzia ‘Ansa’, in mattinata Agnelli è stato in udienza dinanzi al Tribunale federale per la questione relativa – appunto – alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette.

Nel corso dell’udienza, la Procura della FIGC ha chiesto 20 mesi di inibizione che andrebbero ad aggiungersi ai 2 anni già comminati per le plusvalenze fittizie. Agnelli è rimasto l’unico inputato, in giornata è atteso il dispositivo del Tfn.