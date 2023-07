L’Inter non si ferma: rinnovo e cessione per il gioiello di Inzaghi | CM.IT

Nuovo rinnovo in casa Inter dopo Bastoni, Calhanoglu e de Vrij: il gioiellino di Inzaghi a un passo dalla firma con il club nerazzurro

Settimana di rinnovi in casa Inter. Dopo i titolarissimi Bastoni e Calhanoglu, il club vicecampione d’Europa ha reso nota nelle scorse ore anche la permanenza a Milano di Stefan de Vrij.

Un prolungamento già definitivo da alcune settimane e praticamente ufficializzato da Pastorello, dopo il blitz di giovedì pomeriggio del noto agente nella sede nerazzurra. Il difensore olandese ha firmato per altre due stagioni e sarà il vice Acerbi nello scacchiere nerazzurro, con l’ex difensore della Lazio riscattato per 4 milioni di euro dal sodalizio del presidente Zhang. In settimana era arrivato anche il rinnovo del baby Zanotti, che successivamente è stato girato in prestito al San Gallo. Stesso discorso praticamente per Giovanni Fabbian, pezzo pregiato della cantera interista che si è messo in mostra la scorsa stagione alla corte di Pippo Inzaghi nella Reggina. Il centrocampista classe 2003 è stato protagonista di un ottimo campionato in Serie B, mettendo anche a referto 8 gol e due assist.

Calciomercato Inter, Fabbian rinnova prima del nuovo prestito

La crescita di Fabbian è stata seguita da vicino dalla dirigenza nerazzurra e da Simone Inzaghi, che per il momento lo terrà con sé per il ritiro precampionato ad Appiano Gentile e probabilmente anche per la tournée di fine mese in Giappone di Lautaro Martinez e compagni.

Intanto il 20enne talento è pronto a rinnovare con l’Inter, firma che arriverà già nei prossimi giorni come raccolto da Calciomercato.it. “Sì, più rinnovare con l’Inter, è una possibilità“, ha ammesso l’agente del giocatore Minieri dopo l’incontro di giovedì nella sede di Viale della Liberazione. Fabbian è sotto contratto fino al giugno 2026 e prolungherà per altre due stagioni – quindi fino al 2028 – con la società vicecampione d’Europa. Difficilmente però l’ex Reggina resterà alla corte di Inzaghi, con l’Inter intenzionata a mandarlo nuovamente in prestito per permettergli di giocare con continuità e proseguire così nel percorso di crescita. Fabbian piace a diverse compagini della massima categoria: Bologna, Genoa e Monza ma soprattutto al Lecce di Corvino. Al momento i pugliesi sono in pole per il giovane centrocampista, con l’Inter che preferirebbe cedere il proprio gioiello in prestito secco senza la formula con riscatto e controriscatto.