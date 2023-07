La Juventus non cambia idea: ecco le due pedine per Milinkovic-Savic | CM.IT

La Juventus resta forte e decisa su Sergej Milinkovic-Savic. Strategia definita da parte del club bianconero per arrivare al centrocampista serbo

Sergej Milinkovic-Savic resta l’obiettivo principale della Juventus per il centrocampo: dopo la conferma di Rabiot, ora si punta al Sergente della Lazio.

La Juventus non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo resta l’obiettivo principale dei bianconeri per il centrocampo e la strategia del club sembra essere particolarmente chiara. Il giocatore ha un altro anno di contratto con la Lazio che vuole monetizzare e non correre il rischio di perdere a parametro zero uno dei suoi giocatori più preziosi.

Nelle scorse ore è sfumata la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita per il giocatore classe ’95 che – dunque – potrebbe trasferirsi da Roma a Torino. E proprio in queste ore, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe confermato la sua offerta alla Lazio. Il club bianconero, in particolar modo, mette sul piatto una cifra che oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro più i cartellini di Luca Pellegrini, già lo scorso anno in biancoceleste, e Nicolò Rovella, centrocampista tornato dal prestito al Monza e tra gli obiettivi di Maurizio Sarri per la mediana.

Calciomercato Juventus: confermata l’offerta per Milinkovic Savic

La Juventus, dunque, non alza la posta e conferma la proposta formulata alla Lazio per portare in bianconero Milinkovic-Savic, tra i centrocampisti più ambiti in Italia e in Europa.

Considerando il valore dei cartellini di Pellegrini e Rovella, l’operazione avrebbe un valore di poco meno di sessanta milioni di euro: tanto la Juventus è pronta a investire per Milinkovic-Savic, pur dovendo rinunciare a un giovane di assoluto spessore come Nicolò Rovella, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del neopromosso Monza, chiusa con un bottino di venticinque presenze in campionato, un gol e due assist.