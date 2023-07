Kane al centro del mercato: anche la Juve interessata

Un intrigo di mercato lega Harry Kane alla Juventus: l’attaccante inglese resta nel mirino del Bayern Monaco, ma occhio anche alla posizione della Juventus

Harry Kane, legato al Tottenham da un altro anno di contratto, è al centro di moltissime voci di mercato: un valzer di attaccanti che potrebbe arrivare a coinvolgere anche la Juventus.

Harry Kane © LaPresse – Calciomercato.itHarry Kane resta uno degli attaccanti più cercati in Europa: legato al Tottenham da un altro anno di contratto, il giocatore classe ’93 ha un altro anno di contratto col Tottenham e dieci anni dopo il suo debutto in Premier League con gli Spurs potrebbe lasciare Londra e forse anche l’Inghilterra. Diversi i club sulle sue tracce, dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain passando per il Manchester United.

Il club bavarese sarebbe in vantaggio rispetto alle altre pretendenti, ma finora il Tottenham ha respinto la prima offerta da circa 60 milioni di euro e in queste ore arrivano smentite circa una seconda offerta, di valore superiore, avanzata dai tedeschi. Una situazione che indirettamente potrebbe veder coinvolta anche la Juventus: Kane, infatti, è finito nel mirino anche del Manchester United che condivide con i bianconeri un altro obiettivo di mercato, l’attaccante danese Rasmus Hojlund, in forza all’Atalanta. I Red Devils sarebbero pronti ad offrire la cifra di 46 milioni di euro alla Dea che ha già respinto la prima proposta da 35 milioni.

Calciomercato, Kane e il valzer degli attaccanti: la Juventus osserva

La speranza della Juventus è che alla fine il Manchester United viri su Harry Kane, magari puntando sulla voglia del giocatore di restare in Inghilterra. Già, perché il mercato dei Red Devils e quello dei bianconeri hanno un altro nome in comune.

Si tratta di Mason Greenwood, attaccante classe 2001 che lo United vorrebbe offrire all’Atalanta proprio per ridurre i costi dell’operazione Hojlund. Se Kane, dopo il mancato accordo tra Tottenham e Bayern Monaco dovesse approdare allo United, in qualche modo “libererebbe” sia Hojlund, profilo comunque difficile da ingaggiare per la Juventus, che lo stesso Greenwood.