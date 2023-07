Giocatore non convocato: cosa succede al Fantacalcio?

Al Fantacalcio può succedere di trovarsi con un giocatore non convocato; andiamo a vedere cosa succede in questo specifico caso.

Molto più di un semplice gioco; il Fantacalcio è un vero e proprio fenomeno sociale che ogni anno coinvolge milioni di persone. Durante l’estate i vari gruppi di amici si ritrovano per andare a fare la classica sta che permette a tutti i fanta allenatori, attraverso dei crediti, di formare la propria rosa.

Devono essere venticinque i giocatori per squadra e bisogna dividerli in questo modo: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti. Una volta formata la rosa, che ricordiamo deve essere il più equilibrata possibile, bisogna ricordarsi di mettere la formazione ad ogni giornata.

Nel corso del regolamento si deve scegliere entro quanti minuti (dall’inizio della prima partita) si deve mettere la formazione per evitare di essere penalizzati con, ad esempio, il tre a zero a tavolino.

Mettere la formazione, però, non è indice di giocare sicuramente in undici; il calcio è imprevedibile e gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Può capitare, dunque, di vedere un proprio giocatore non essere convocato dalla squadra di riferimento; una notizia mai positiva per il fanta allenatore che punta molto sull’undici titolare per andare a vincere le partite.

Calciatore non convocato cosa succede?

Qualora dovesse capitare una situazione del genere sono due le possibilità che vengono in aiuto al fanta allenatore; la prima riguarda l’inserimento (dalla panchina) di un giocatore dello stesso ruolo. Ad esempio se un attaccante non viene convocato e l’allenatore lo ha messo titolare, questo sarà sostituito dal primo centravanti presente in panchina.

Il modo più semplice per non giocare in dieci ed avere un altro elemento che possa aiutare nel cercare di vincere la partita; il problema è che il sostituto rischia di non essere dello stesso livello del titolare. Molto spesso, infatti, si cerca di fare la miglior formazione possibile mettendo in panchina le cosiddette seconde scelte.

La seconda soluzione, invece, riguarda il cambio modulo ma per capirlo facciamo (anche in questo caso) un semplice esempio; qualora avessimo scelto di giocare con il 4-3-3, uno dei moduli più frequenti al Fantacalcio, ma un nostro attaccante non viene convocato può esserci il cambio modulo come riportato da FantaMaster.

In questo caso il giocatore non convocato viene sostituito dal primo giocatore utile presente in panchina; se è un difensore il nostro modulo diventerà un 3-5-2 mentre se è un centrocampista passeremo al 4-4-2. Una soluzione importante e che consente al fanta allenatore di avere molte più possibilità di non giocare in inferiorità numerica.