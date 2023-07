Clausola al ribasso per l’Inter: sfida alla Juve

I destini di Inter e Juventus rischiano di incrociarsi ancora in sede di calciomercato. Un giovane spagnolo nel mirino

L’ultima annata dell’Inter è stata ricca di soddisfazioni nelle coppe, seppur con la delusione per la finale persa di Champions. Quanto fatto di buono dovrà essere il punto di ripartenza per un club che sta vivendo già cambiamenti importanti attraverso il mercato, e che potrebbe continuare a modificare qualcosa.

Thuram e Frattesi sono alcuni dei volti nuovi di rilievo, anche se non mancano addii altrettanto importanti come Brozovic e Skriniar, in attesa della chiusura della vicenda Onana. L’Inter ha comunque già dimostrato di non farsi cogliere impreparata ed osserva anche il calciomercato internazionale, mettendo eventualmente nel mirino anche alcuni giovani talenti.

Uno su tutti gioca in Spagna ed in Italia era stato già accostato al Napoli, ma soprattutto alla Juventus. Si tratta di Rodri Sanchez, fantasista iberico classe 2000 protagonista di recente anche con la Spagna U21 agli Europei di categoria.

Calciomercato, l’Inter sfida la Juventus: mirino su Rodri Sanchez

Stando a quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ Rodri Sanchez, che ha messo in mostra le sue qualità, si è meritato sul campo un trasferimento e tra le big interessate ci sarebbe proprio l’Inter.

Il classe 2000 ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, e i nerazzurri hanno iniziato a valutare un suo possibile inserimento, inoltre, sono convinti che il Betis potrebbe accettare di negoziare per una cifra inferiore rispetto al valore della stessa clausola.

Sanchez potrebbe quindi fare uno scatto di carriera dal Benito Villamarin a San Siro, anche se l’Inter dovrà battere anche la concorrenza della Juventus. Un calciatore già forte e di grandi prospettive che ha avuto modo di crescere anche nelle giovanili di Barcellona, Atletico Madrid e Deportivo prima dell’exploit al Betis.