Ribaltone Gosens, accordo totale per il prestito

L’Inter sta ricercando una soluzione in uscita per l’esterno tedesco che sembra avere parecchio mercato

Dalla Germania ecco che arriva un nuovo importante aggiornamento sul futuro di Robin Gosens. L’esterno tedesco, individuato dall’Inter come uno dei calciatori della propria rosa da cui poter ricavare un cospicuo bottino da reinvestire in entrata in linea con la politica di autofinanziamento, nelle ultime settimane ha ricevuto diversi sondaggi.

Tra questi, come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, era stato segnalato in particolare il pressing di tre società: Union Berlino, Wolfsburg e Bournemouth. L’Inter, che per strapparlo all’Atalanta nel gennaio 2022 aveva dovuto versare quasi 28 milioni di euro, si accontenterebbe adesso di una cifra nettamente più bassa, ma comunque non inferiore ai 18 milioni. Forte dell’esplosione di Dimarco nel ruolo di esterno sinistro, il club nerazzurro andrebbe poi alla ricerca di un’alternativa all’italiano. In tal senso, da tenere d’occhio soprattutto il profilo di Carlos Augusto del Monza, altra piacevole sorpresa della passata stagione.

Tornando a Gosens, invece, le ultime vicende di mercato potrebbero aver escluso dalla corsa all’esterno uno dei club senz’altro più quotati. Stiamo parlando dell’Union Berlino, squadra decisamente attiva sul mercato alla vigilia di una stagione speciale che la vedrà protagonista in Champions League. Come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, il club tedesco avrebbe chiuso nel frattempo l’acquisto di Brenden Aaronson.

Calciomercato Inter, come cambia il futuro di Gosens

Il centrocampista statunitense diventerà a breve un nuovo calciatore dell’Union Berlino con la formula del prestito secco, grazie all’intesa raggiunta con il Leeds United.

Stiamo parlando di un calciatore particolarmente duttile, perfetto sia per giocare a sinistra a tutta fascia che sulla trequarti. Chiaramente, qualora venisse utilizzato dalla formazione tedesca come laterale sinistro, andrebbe ad occupare una posizione inizialmente riservata a Robin Gosens. In ogni caso, l’interesse da parte dell’Union verso l’interista rimane molto forte, anche se le cifre considerate ancora elevate chieste dal club nerazzurro non agevolano senz’altro la buona riuscita dell’operazione.

Nelle ore in cui potrebbe definirsi la maxi cessione di Onana al Manchester United, l’Inter non perde affatto di vista la possibilità di un’altra boccata d’ossigeno proveniente dall’addio di Gosens.