Mourinho, ritorno col botto: doppio annuncio su Dybala e Morata

Mourinho torna a Roma dopo le vacanze, le prime dichiarazioni del portoghese appena sbarcato all’aeroporto: c’entrano Dybala e Morata

Josè Mourinho è tornato dalle vacanze ed è pronto a rimettersi al lavoro. Il tecnico della Roma è sbarcato poco fa nella Capitale, all’aeroporto di Ciampino. Subito intercettato da alcuni giornalisti presenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Pur senza sbottonarsi particolarmente, il portoghese ha tenuto fede alla sua fama, con affermazioni non banali. “Sono sempre pronto per iniziare una nuova stagione – ha spiegato lo Special One – Cosa mi aspetto dal mercato? Niente, sono contento di tornare al lavoro, non mi piace stare in vacanza. Il mercato non è per me, sono un uomo di campo. Del mercato delle altre non so nulla. Del contratto di Dybala non so niente, ovviamente parlerò con lui come con tutti gli altri giocatori. Morata? No, parlerò solo con i miei calciatori. La mia squalifica? Visto che si gioca ad agosto, invece di patire il caldo in panchina, sarò altrove…”.