Fantacalcio gratis: dove si può fare? Qui non paghi nulla

Molto più di un semplice gioco; su alcuni siti è possibile fare il Fantacalcio in modo completamente gratuito.

Ogni estate milioni di persone si danno appuntamento non in spiaggia per godersi una giornata al mare ma intorno ad un tavolo per il Fantacalcio; siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno sociale che raccoglie l’interesse di persone di ogni età.

L’obiettivo è sempre lo stesso: organizzare il fanta campionato e cercare di vincerlo arrivando davanti agli altri. Il successo può garantire diversi premi da una semplice cena fino ad un viaggio estivo passando per una somma di denaro concordata ad inizio Fantacalcio.

Diversi gli aspetti da considerare quando si organizza un Fantacalcio: quanti crediti (soldi virtuali) andare ad utilizzare per comporre la propria rosa, cercare di formare una rosa il più equilibrato possibile senza andare ad esagerare per un singolo giocatore o per un solo reparto.

Infine bisogna decidere entro quanti minuti prima dell’inizio del match inaugurale della giornata di Serie A inserire la formazione per evitare penalizzazioni come, ad esempio, la sconfitta per tre a zero a tavolino. Abbiamo detto di come il Fantacalcio sia più di un semplice gioco e, prima di mettersi a fare l’asta per comporre la propria rosa, bisogna decidere se giocare a pagamento o gratis.

Generalmente si sceglie di optare per la seconda opzione o meglio si decide di non pagare l’iscrizione a nessun sito o applicazione in modo da poter mettere una quota simbolica a persona che poi verrà suddivisa a fine Fantacalcio in base ai vincitori. Questo, come detto, è il metodo che potremmo definire più frequente; a tal proposito ci sono diverse applicazioni gratuite che ti permettono di organizzare il Fantacalcio senza dover pagare la cosiddetta quota d’iscrizione come, invece, accade in altre applicazioni o in altri siti.

Leghe Fantacalcio

Il primo sito che permette, una volta scaricato, di organizzare il Fantacalcio in maniera totalmente gratuita e consente ai fanta allenatori di decidere, liberamente, di non spendere una determinata cifra per fare il fanta campionato.

Fanta Pazz

Abbiamo poi la seconda applicazione che, insieme a Leghe Fantacalcio, è la più utilizzata quando si decide di organizzare il campionato insieme ad amici. Stiamo parlando di Fanta Pazz che ha esattamente gli stessi principi che abbiamo sottolineato per Leghe Fantacalcio.

FantaSoccer

Concludiamo con FantaSoccer, applicazione forse meno conosciuta; esattamente come le altre due sopracitate una volta scaricata (in maniera completamente gratuita) non richiede nessun tipo di quota da mettere per andare a fare il fanta campionato.