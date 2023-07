Supercoppa Europea: chi la gioca, albo d’oro, curiosità

La Supercoppa Europea è il trofeo dei trofei UEFA ed è assegnata annualmente in estate. La guida per non farsi trovare impreparati all’evento.

In Europa esiste un trofeo calcistico ancora più importante della Coppa dei Campioni, vale a dire quel riconoscimento che viene consegnato alla squadra vincitrice della Champions League.

Il riferimento va alla Supercoppa Europea, detto anche Supercoppa UEFA o Supercoppa d’Europa , una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA a partire dalla stagione 1973/1974. Essa richiama l’attenzione di moltissimi tifosi ed appassionati di calcio, nonché ovviamente i mass media di tutto il pianeta.

Di seguito intendiamo parlarne facendo una panoramica e chiarendo tanti piccoli aspetti su questo ambito trofeo. Quali sono le regole della Supercoppa d’Europa? Qual è l’albo d’oro? Cosa succede in caso di vittoria della UEFA Super Cup? A queste ed altre domande risponderemo più avanti e perciò, se vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: scoprirai proprio quelle informazioni che, da appassionato di pallone, maggiormente ti interessano.

Peraltro spiegheremo che dal 2024 la manifestazione sarà destinata a ‘sdoppiarsi’ e nella nuova articolazione del torneo sarà coinvolta anche la vincente della UEFA Conference League. Tutti i dettagli.

Chi partecipa alla Supercoppa Europea?

Quali squadre partecipano alla Supercoppa d’Europa? Ebbene la risposta è molto semplice perché a differenza di lunghi tornei quali ad es. la Champions League o l’Europa League che prevedono anche gare eliminatorie e ancor prima la fase a gironi, i club che se la contendono sono soltanto due.

Ad inizio anni ’70 del secolo scorso, la UEFA Super Cup degli albori prevedeva il confronto tra la squadra che aveva vinto l’ultima Coppa dei Campioni e la squadra che aveva vinto l’ultima Coppa delle Coppe – vale a dire un trofeo che oggi non esiste più.

Infatti, dopo l’addio a quest’ultima coppa dopo la finale stagione 1998/99, la competizione che prende il nome di Supercoppa Europea comporta una partita secca tra i vincitori della UEFA Champions League e della UEFA Europa League (quella che fu Coppa UEFA fino alla stagione 2009/10). Ecco allora quali squadre partecipano alla Supercoppa UEFA.

Regole Supercoppa Europea come funziona

Il trofeo comporta la sfida in una partita a cadenza annuale che vede in lizza – dicevamo – le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. Forse non tutti sanno che l’idea originaria si deve al giornalista olandese Anton Witkamp, che propose questa ulteriore competizione per stabilire chi fosse – anno dopo anno – la squadra migliore del continente.

Anzi la UEFA Super Cup deve la propria origine al successo che le competizioni continentali europee ebbero all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso. In primis il riferimento va alla Coppa dei Campioni, senza dimenticare però anche il valore ‘mediatico’ della Coppa delle Coppe.

Ecco allora che sull’onda dell’entusiasmo per le manifestazioni calcistiche di livello continentale, la Supercoppa d’Europa delle esordi fece il suo debutto nel 1973, con la prima edizione che andò alla squadra dell’Ajax del talento Cruijff.

Quando e dove si svolge

La competizione che assegna la Supercoppa UEFA si svolge di solito ad agosto e viene intesa come evento chiave dell’apertura della nuova stagione calcistica europea, anzi una sorta di trait d’union tra la passata e la nuova stagione.

Il trofeo viene attribuito in gara unica – dicevamo – da svolgersi in campo neutro e se fino al 2012 la sede fissa è stata il caratteristico stadio Louis II di Monte Carlo nel Principato di Monaco, dal 2013 la sede dell’evento è divenuta itinerante, mutando dunque ogni anno. Proprio come già succede ad esempio per la finale di Champions League.

Data dell’evento, rinvio e annullamento

La gara si svolge sulla falsariga delle regole fissate già per la Champions League e, pertanto, è compito della UEFA indicare per ogni edizione data e sede del match. Nell’ipotesi particolare in cui non possa tenersi nella data e ora calendarizzata, o nel caso in cui il match debba essere sospeso per condizioni meteo negative, sarà da riprendersi o disputarsi daccapo entro un giorno.

Se ciò non fosse possibile, sarà compito dell’UEFA stabilire una nuova data per la disputa della gara e, in casi estremi, sarà ammesso l’annullamento della competizione. Inoltre le regole della UEFA Super Cup indicano che laddove elementi indipendenti dall’UEFA e dai due club in gara e differenti dalle condizioni meteo vadano a stoppare lo svolgimento dell’incontro (o ne provochino l’interruzione), sarà compito dei due club fissare un eventuale accordo per riprendere la gara o ripeterla dall’inizio – fino a 48 ore dalla data fissata in origine per lo svolgimento del confronto.

Supplementari, rigori, calciatori schierabili

Previsti due supplementari di 15 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore, laddove nei novanta minuti regolamentari una squadra non riesca a prevalere sul campo. Possono giocare la gara secca della Supercoppa d’Europa o UEFA Super Cup soltanto quegli atleti inseriti per tempo dalle loro squadre di appartenenza nella lista giocatori da usare per gare ufficiali continentali. Ci riferiamo in buona sostanza a quella che è chiamata ‘lista UEFA‘. Inoltre i calciatori schierabili debbono essere liberi da sanzioni di natura disciplinare.

Ancora, il calciatore mandato in campo per la UEFA Super Cup deve essere in regola con le norme FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori. Altrimenti non può scendere in campo.

Ammonizioni ed espulsioni

Nel caso durante il match un calciatore sia espulso, la relativa sanzione disciplinare che scaturisce sarà scontata dall’atleta nel primo incontro utile organizzato dalla federazione calcistica europea a livello di club, sempre che la condotta punita non sia una violazione più grave oggetto di esame da parte della Commissione Disciplinare UEFA.

Laddove un calciatore durante la partita di UEFA Super Cup riceva una ammonizione essa è cancellata a fine partita e non rappresenterà fondamento per ulteriori provvedimenti disciplinari in altre competizioni ufficiali organizzate dall’UEFA.

Chi vince la Conference League gioca la Supercoppa Europea?

La risposta è molto semplice: ancora per l’edizione 2023 della UEFA Super Cup o Supercoppa d’Europa, a sfidarsi saranno le squadre che al termine della stagione 2022/2023 hanno alzato la Coppa dei Campioni e il trofeo assegnato a chi vince l’Europa League. Pertanto ancora per quest’anno non ci sarà spazio per la squadra vincente della Conference League.

Vero è però che molte cose cambieranno dal 2024. Infatti secondo recenti indiscrezioni che peraltro coinvolgono il gruppo Sky – sempre molto attento all’offerta di gare sportive nei suoi abbonamenti – dal prossimo anno l’intenzione della UEFA sarebbe quella di avere due competizioni distinte e non più soltanto la Supercoppa Europea.

Ci riferiamo in particolare alla odierna UEFA Super Cup ma anche – ed è questa la grande novità – alla UEFA Europa Super Cup, in cui sarebbe coinvolta la vincente della Conference League.

UEFA Super Cup e UEFA Europa Super Cup: cosa cambia?

Proprio la UEFA Europa Super Cup andrebbe a costituire una novità assoluta, tanto che Sky si è già accaparrata i diritti di trasmissione della competizione. Al momento non sono ancora giunte conferme ufficiali e definitive a riguardo, ma il piano di rivoluzione della Supercoppa Europea o UEFA Super Cup pare ormai ampiamente tracciato.

Anzi, in base a quanto reso noto dal sito web Calcio e Finanza:

la UEFA Europa Super Cup – se sarà confermata (ma con tutta probabilità la risposta è positiva) – vedrà scontrarsi la squadra vincente dell’ Europa League e la squadra vincente della nuova Conference League ;

– se sarà confermata (ma con tutta probabilità la risposta è positiva) – vedrà scontrarsi la squadra vincente dell’ e la squadra vincente della nuova ; la Supercoppa UEFA o Supercoppa d’Europa di oggi avrà una nuova struttura, non più in gara secca ma con una sorta di Final 4 (forse disputata nella stagione estiva negli Usa). Pertanto le squadre in lizza non saranno più 2, ma 4.

Non vi sono ancora conferme definitive – dicevamo – da parte dell’UEFA. Tuttavia il fatto che Sky si sia mossa con largo anticipo, acquisendo i diritti di trasmissione del nuovo torneo, chiaramente fa intuire che il percorso da parte della UEFA è già stato iniziato da tempo ed è a buon punto. In più vi sono state anche alcune anticipazioni da parte del giornale francese L’Equipe, che indicano che grandi novità bollono in pentola.

Potremmo ipotizzare che tutti i dettagli sulle due nuove competizioni, con lo ‘sdoppiamento’ dell’attuale Supercoppa UEFA, saranno resi noti dal massimo organismo calcistico continentale soltanto dopo lo svolgimento dell’edizione 2023 della UEFA Super Cup, mercoledì 16 agosto al Pireo in Grecia. Sede dell’evento sarà in particolare il Karaiskakis Stadium a 8 km da Atene, ovvero l’impianto della locale squadra dell’Olympiacos.

Chi vince la Supercoppa d’Europa va in Champions?

In base alle regole attuali, chi vince la gara secca della UEFA Super Cup o Supercoppa Europea non va in Champions perché – già vincendo la Coppa dei Campioni o il trofeo della UEFA Europa League – ottiene il diritto di partecipare all’edizione successiva della Champions. Così è infatti stabilito dalle attuali regole del massimo organo calcistico europeo.

Attenzione però a distinguere, perché così non è per la vincente della Conference League che, oltre a prendersi il trofeo, guadagnerà l’accesso all’Europa League (fase a gironi) e non alla Champions. Entrerà in EL peraltro senza passare dai pericolosi spareggi.

Tuttavia se la squadra che vince la la Conference League dovesse essersi già qualificata all’edizione successiva della Champions League in virtù dell’ottimo piazzamento in campionato, la stessa squadra evidentemente non gareggerebbe nell’Europa League per ragioni connesse al rilievo della competizione.

Dove vedere la Supercoppa Europa in diretta TV e streaming

Anche quest’anno la Supercoppa d’Europa o UEFA Super Cup sarà ad appannaggio del servizio in esclusiva Prime Video di Amazon. In particolare il grande evento sportivo sarà disponibile in diretta tv e streaming per il tramite del sito ufficiale del servizio o l’app di Prime Video.

Ciò significa in sostanza che l’interessato, che aderisce al servizio di Amazon, potrà vedere la partita in una pluralità di strumenti, quali smartphone, tablet, notebook, pc, console per videogames ed ovviamente smart TV. Non sarà possibile perciò vedere la gara in chiaro, come accaduto in passato.

Albo d’oro Supercoppa D’Europa

Un trofeo che non va sempre ai soliti noti, ovvero ai club super-blasonati. Finora infatti la Supercoppa Europea o UEFA Super Cup è stata vinta da ben 24 squadre differenti, per 12 nazioni diverse. Ma chi ne ha vinte di più?

In particolare a dominare la classifica delle singole vittorie abbiamo Barcellona, Real Madrid e il nostro Milan con 5 successi a testa. E proprio i blancos hanno raggiunto l’ex squadra di Leo Messi e i rossoneri a quota cinque trofei, dopo il successo nel 2022.

Tra chi ne ha vinte di più segue il Liverpool con 4 successi e l’Atletico Madrid con 3. I blaugrana della Catalogna sono inoltre coloro che hanno avuto più chance di alzare il trofeo, dato che hanno partecipato ben nove volte – con 5 successi (nel 1992, 1997, 2009, 2011 e 2015) e quattro ko (nel 1979, 1982, 1989 e 2006).

Abbiamo appena visto chi ne ha vinte di più, ma è da notare anche che il primato delle sconfitte spetta al club spagnolo del Siviglia, che ha perso ben 5 gare della Supercoppa UEFA o Supercoppa d’Europa (nel 2007, 2014, 2015, 2016) con un solo successo nel 2006. Peraltro stiamo parlando proprio del Siviglia, squadra che ha saputo vincere tutte e 7 le finali finora disputate di UEFA Europa League, quindi il dato è sicuramente significativo.

Cosa succede se vinci la Supercoppa Europea?

Oltre alla gloria, alla pubblicità e all’ulteriore aumento di popolarità del club e dei giocatori che alzano la UEFA Super Cup o Supercoppa Europea, la vittoria costituisce uno status ufficiale per la UEFA e ciò significa che la squadra trionfatrice avrà il diritto di aggiungerla al suo palmares dei trofei internazionali riconosciuti.

Ed ovviamente non mancherà un riconoscimento in denaro tramite premi fissati annualmente dal massimo organo calcistico europeo. Chiaramente il club sconfitto nella gara secca delle Supercoppa d’Europa otterrà un’entrata minore.

Stando ai dati relativi alla scorsa edizione della UEFA Super Cup, il club vincitore incasserebbe una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro, mentre il club perdente prenderebbe un premio non inferiore a 3,8 milioni di euro. Non solo. Secondo le regole UEFA oltre ai premi fissi per la partecipazione vi sarà spazio anche per alcuni bonus collegati all’evento in sé – dato che le due squadre riceveranno un premio in percentuale dei profitti conseguiti dai biglietti venduti.

In ragione della media grandezza dello stadio Karaiskakis al Pireo, possiamo stimare che l’edizione 2023 della Supercoppa d’Europa o UEFA Super Cup vedrà entrate dai biglietti non inferiori a circa 1,5 – 2 milioni di euro. Pertanto il premio per le squadre sarà più o meno nell’ordine dei 6 milioni di euro o poco più per la squadra vincente e di circa 4 milioni e mezzo di euro per la squadra perdente.