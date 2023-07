Mbappe cambia tutto: offerta shock per il francese

Il futuro di Mbappe potrebbe subire una sterzata decisiva; un club, infatti, sembra aver messo sul piatto l’offerta irrinunciabile.

Mbappe è uno dei giocatori più forti dell’intero panorama calcistico; nonostante sia un classe 1998 ha già ampiamente dimostrato di avere una qualità tecnica decisamente superiore alla media. Insieme ad Haaland è destinato a dominare la scena calcistica dei prossimi anni andando a formare un nuovo duopolio dopo quello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Al momento il talento francese è in forza al PSG ma il suo contratto è in scadenza nel 2024. Il problema è che l’attaccante non sembra voler proseguire la sua carriera sotto la Torre Eiffel.

In Francia ha conquistato diversi titoli anche se, con la maglia del PSG, non è riuscito a conquistare la Champions League; la massima competizione internazionale per club è uno degli obiettivi nella carriera di Mbappe che, in questa sessione estiva di mercato, potrebbe essere ceduto. La situazione è molto semplice: o ci si accorda per un rinnovo o il club dovrà venderlo per evitare di perderlo a parametro zero nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Sono poche le squadre che possono permettersi, da un punto di vista economico, un giocatore come Mbappe; tra queste troviamo, senza alcun dubbio, il Real Madrid. Le Merengues hanno perso Benzema con l’attaccante che ha deciso di lasciare la Liga per accettare la sfida con la maglia dell’Al-Ittihad. Per sostituire il francese, considerando anche la sua straordinaria qualità, serve un colpo importante e il profilo di Mpabbe potrebbe essere quello giusto. Il Real Madrid, però, deve fare attenzione; sul talento francese, infatti, è piombato un altro top club con una proposta economica decisamente importante.

Mbappe, occhio al Liverpool: pronti 200 milioni

Come detto un giocatore con le caratteristiche di Mbappe farebbe comodo a diverse squadre; secondo quanto riportato da Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito, il Liverpool sarebbe pronto a fare follie per avere in rosa il fuoriclasse francese. Si parla, infatti, di 200 milioni di euro; offerta da capogiro per regalare a Klopp un giocatore che potrebbe cambiare, completamente, gli equilibri della prossima Premier League.

Il Liverpool, dopo le difficoltà della scorsa stagione, vogliono tornare a competere per il titolo; è chiaro che con uno come Mbappe le possibilità di alzare la Premier aumenterebbero e non poco. Il problema potrebbe essere a livello internazionale. I Reds, infatti, giocheranno l’Europa League mentre è possibile immaginare che il fuoriclasse francese voglia una squadra in grado di offrire il palcoscenico della Champions; una squadra come il Real Madrid. La sensazione è che la vicenda Mbappe possa sbloccarsi da un momento all’altro.