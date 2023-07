La panchina salta subito: arriva la rescissione

Ancora uno scossone in questa calda estate. Stavolta sotto i riflettori ci finisce la Ternana col cambio di rotta dell’allenatore Aurelio Andreazzoli

Il campionato di Serie B si preannuncia già scoppiettante, con questa fase che ha già riservato qualche risvolto importante. Dall’ammissione del Lecco al ricorso respinto della Reggina, fino ad arrivare alla situazione che si sta manifestando alla Ternana, club che è in preda ad una serie di cambiamenti importanti.

Lo scorso 21 giugno la società rossoverde aveva ufficializzato l’addio a Cristiano Lucarelli col ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli, al quale nel comunicato veniva augurato buon lavoro ed un in bocca al lupo per la prossima stagione. Il rientro alla Ternana dell’ex tecnico dell’Empoli è stato però decisamente più breve e meno intenso del previsto.

Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in merito al suo destino dopo le voci che circolavano già nella giornata di ieri.

Ternana, arriva la firma: rescissione per Andreazzoli

Andreazzoli non è più l’allenatore della Ternana con la nottata trascorsa che ha portato alla decisione.

Le strade dovrebbero quindi separarsi definitivamente con una stretta di mano: sarebbe infatti arrivata la firma della rescissione dello stesso Andreazzoli. Un rapporto travagliato quello dell’allenatore di Massa con la Ternana visto che era arrivato in panchina lo scorso novembre prima di dimettersi nel mese di febbraio e ritornare poi lo scorso giugno per una nuova avventura destinata a non partire mai.