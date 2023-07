Clamoroso, salta la panchina prima del ritiro

Clamorosa svolta in panchina per il club italiano: l’allenatore rischia di saltare prima ancora che inizi il ritiro, cosa sta succedendo

Ha del clamoroso quel che potrebbe succedere: l’esonero di un allenatore prima ancora che inizi il ritiro. Parliamo della Ternana e di Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico di Roma ed Empoli era stato richiamato alla guida del club rossoverde al termine della scorsa stagione dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli.

Un ritorno per l’allenatore che nel corso della passata stagione aveva già guidato la squadra umbra prima di essere esonerato. I cambi però potrebbero non essere ancora terminati. La società, infatti, ha cambiato proprietà con l’ormai ex patron Bandecchi che ha ceduto la maggioranza del club. Da qui le riflessioni in corso sulla guida tecnica con i nuovi proprietari che starebbero pensando ad un cambio di allenatore prima dell’inizio del ritiro estivo.

Calciomercato Ternana, Andreazzoli verso l’esonero

Aurelio Andreazzoli potrebbe non essere l’allenatore della Ternana all’inizio del prossimo campionato di Serie B.

È su questo che si sta riflettendo a Terni con una decisione che, in un verso o nell’altro, arriverà nei prossimi giorni. Dopo il cambio di proprietà, potrebbero esserci novità anche in panchina: Andreazzoli rischia, può saltare prima ancora di rimettere piede in campo.