UFFICIALE, ribaltone in campionato: è arrivata l’esclusione

Questo inizio caldissimo di estate ha già riservato non poche situazioni spinose per il calcio italiano. L’esito del caso legato al Lecco in Serie B: tutti i verdetti

In data odierna il giorno della verità per Lecco, Reggina e Siena che avevano depositato i ricorsi in tempo entro la mezzanotte del 6 luglio. Oggi è infatti arrivata la decisione del Consiglio Federale in merito alle vicende che hanno caratterizzato gli ultimi tempi.

Una volta presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, lo stesso Consiglio Federale della FIGC ha ammesso il Lecco al prossimo campionato di Serie B, dopo la promozione che aveva ottenuto sul campo. Al contrario ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena che entro 48 ore potranno poi presentare appello.

Confermata la presenza in cadetteria del Lecco che era a rischio esclusione in quanto non aveva consegnato in tempo la documentazione necessaria relativa allo stadio in cui avrebbe poi dovuto giocare. Lieto fine dunque per il club lombardo che si è visto accogliere le motivazioni del ricorso: il Lecco giocherà in Serie B.